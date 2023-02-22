Матч команд силовых структур на новой арене в Новосибирске был отменен из-за визита комиссии КХЛ

Теги Сибирь КХЛ любительский хоккей Арена-Сибирь товарищеские матчи Хоккей

Матч команд силовых структур на новой арене в Новосибирске был отменен из-за комиссии КХЛ.

Ранее сообщалось, что команды силовиков проведут первый тестовый матч на новой арене 21 февраля. Игра была отменена из-за второго визита комиссии КХЛ. 

Ее члены проверяли соответствие дворца спорта регламенту лиги. По итогам проверки будет составлен список замечаний. 

«Сейчас главная наша задача – как можно быстрее полностью привести в соответствие все современные спортивные технологии арены с регламентом КХЛ. После этого КХЛ назначит тестовый матч.

Затем, исходя из интересов хоккейного клуба «Сибирь» и болельщиков, будем принимать решение о переезде команды.

После устранения выявленных недочетов комиссия КХЛ приедет в Новосибирск, уже назначив тестовый матч. В ходе этого матча будут тестироваться такие нюансы как заливка льда, смена бортовых стекол, эвакуация травмированного игрока, свет, звук и многое другое.

У нас нет никаких сомнений, что регламент КХЛ мы исполним в ближайшее время», – сообщил министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. 

Арену начали строить в сентябре 2019 года в рамках подготовки Новосибирска к МЧМ-2023. Впоследствии турнир был перенесен из России в Канаду.

Изначально стоимость новой арены «Сибири» оценивалась в 10 миллиардов рублей. К началу 2022 года она увеличилась до 13 млрд, в сентябре сообщалось уже о 14,4 млрд. Ледовая арена введена в эксплуатацию.

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8 комментариев

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Алексей Иванов
Ахахахха точнее из-за общественного резонанса
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-1
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Александр Балабанов
Ответ SCORPION
А с какой стати вообще там проходило это мероприятие? Причём здесь силовые структуры и хоккей?
К 23 февраля типа
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Пользователь заблокирован
тест
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Эд..19
Я так понимаю, что фейк с переносом матча МХЛ Лисы-Снайперы из Магнитогорска в Новосибирск, запущенный СЭ и подхваченный Спортсом, в итоге фейком и остался? ))) Репутацию не пропьёшь однако ))
+5
-1
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Ko Vi
Ответ Ебздрогыч
Первый раз в истории, когда не силовики разогнали какое-то мероприятие, а наоборот разогнали мероприятие силовиков
размечтался, просто участники матча - члены команд входят в состав комиссии)))
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0
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SCORPION
Ответ Ебздрогыч
Первый раз в истории, когда не силовики разогнали какое-то мероприятие, а наоборот разогнали мероприятие силовиков
А с какой стати вообще там проходило это мероприятие? Причём здесь силовые структуры и хоккей?
+1
-5
-4
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gukmamop
Пространственно-временой континуум оказался нарушен
+3
0
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Ебздрогыч
Первый раз в истории, когда не силовики разогнали какое-то мероприятие, а наоборот разогнали мероприятие силовиков
+17
-2
+15
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