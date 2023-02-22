Матч команд силовых структур на новой арене в Новосибирске был отменен из-за визита комиссии КХЛ

Матч команд силовых структур на новой арене в Новосибирске был отменен из-за комиссии КХЛ.

Ранее сообщалось, что команды силовиков проведут первый тестовый матч на новой арене 21 февраля. Игра была отменена из-за второго визита комиссии КХЛ.

Ее члены проверяли соответствие дворца спорта регламенту лиги. По итогам проверки будет составлен список замечаний.

«Сейчас главная наша задача – как можно быстрее полностью привести в соответствие все современные спортивные технологии арены с регламентом КХЛ. После этого КХЛ назначит тестовый матч.

Затем, исходя из интересов хоккейного клуба «Сибирь» и болельщиков, будем принимать решение о переезде команды.

После устранения выявленных недочетов комиссия КХЛ приедет в Новосибирск, уже назначив тестовый матч. В ходе этого матча будут тестироваться такие нюансы как заливка льда, смена бортовых стекол, эвакуация травмированного игрока, свет, звук и многое другое.

У нас нет никаких сомнений, что регламент КХЛ мы исполним в ближайшее время», – сообщил министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

начали строить в сентябре 2019 года в рамках подготовки Новосибирска к МЧМ-2023. Впоследствии турнир был перенесен из России в Канаду.

Изначально стоимость новой арены « » оценивалась в 10 миллиардов рублей. К началу 2022 года она увеличилась до 13 млрд, в сентябре сообщалось уже о 14,4 млрд. Ледовая арена введена в эксплуатацию.