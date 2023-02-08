Сотрудники силовых структур сыграют в первом матче на новой ледовой арене в Новосибирске. Он состоится 21 февраля

Теги Сибирь КХЛ календарь любительский хоккей Арена-Сибирь ТАСС Хоккей

Сотрудники силовых структур сыграют в первом матче на новой ледовой арене в Новосибирске.

Как сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, он состоится 21 февраля. 

«Сейчас осуществляется пусконаладка всего оборудования на объекте, включая спортивное оборудование, чтобы 21 февраля провести первый тестовый матч. У нас заявлены команды силовых структур», – сказал министр, уточнив, что соревнования пройдут со зрителями.

Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов сказал, что новая арена примет финальные матчи чемпионата Юношеской хоккейной лиги (ЮХЛ) в конце апреля. 

«Из официальных мероприятий Минспорта 100% пройдет чемпионат Юношеской хоккейной лиги в конце апреля, 14 сильнейших команд. Но я уверен, что ряд значимых мероприятий состоится там гораздо раньше», – сказал министр.

Арену начали строить в сентябре 2019 года в рамках подготовки Новосибирска к МЧМ-2023. Впоследствии турнир был перенесен из России в Канаду.

Изначально стоимость новой арены «Сибири» оценивалась в 10 миллиардов рублей. К началу 2022 года она увеличилась до 13 млрд, в сентябре сообщалось уже о 14,4 млрд. Ледовая арена введена в эксплуатацию.

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31 комментарий

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mr_simpson
Актуально
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Александр Романов
А Сибирь когда на ней первый матч проведет ?
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GibsonFlyingV
Ответ CarlosDjoker
А почему не уголовники, совершившие особо тяжкие преступления? Нынче им медали дают, могли бы и на каток позвать
Лично я солидарен с Пригожиным - пускай лучше они,чем я. И судя по тому,какой ад там творится, эти медали заслужены
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помню джанашия
Можно перед началом запустить песню "Лед под ногами майора".
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Alexander Kochet
Ответ Александр Невский
На сегодняшний день считаю что герои сво должны открывать новые арены ,это наши герои они бороться за нашу жизнь с фашизмом и побеждают .
Они не будут открывать новые арены, а будут продолжать утилизироваться (как биомусор)
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Дмитрий Турецкий
Ответ Booligan
на кандидатах в батальон Вагнера ещё
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Alexander Kochet
Потом арену от гумна год отмывать надо будет
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Bayern-fan
а всего-то год назад на этой арене ждали лучший хоккейный турнир среди сборных, после олимпиады с НХЛовцами)))))
Интересно, каково новосибирцам променять МЧМ на такой матч открытия?))))
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DenSpM
Привыкайте, скоро 100% населения будет в силовых структурах.
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Александр Невский
Открывать арену должны герои сво и чвк Вагнер это герои . Можно провести пленных украинцев перед началом игры через всю хоккейную коробку.
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Александр Невский
Ответ lock0000
Ид-от
Да мы знаем это ваш о т е ..
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Александр Невский
Ответ Vedved
Так там же все заморожено ещё с прошлого года?😅
Да так и есть заморожено ни чего не работает.
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lock0000
Ответ Александр Невский
Если вы про чвк Вагнер то это герои которые бороться с фашизмом на Украине и побеждают это герои .
Ид-от
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Denis Spiridenock
на животных часто сначала тестируют, а тут так решили, ну ладно
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Александр Невский
На сегодняшний день считаю что герои сво должны открывать новые арены ,это наши герои они бороться за нашу жизнь с фашизмом и побеждают .
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Александр Невский
Ответ CarlosDjoker
А почему не уголовники, совершившие особо тяжкие преступления? Нынче им медали дают, могли бы и на каток позвать
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Vedved
Ответ Александр Невский
Новосибирск самый криминальный регион в России , стройка построена с нарушениями . Нужно закрывать ее .
Так там же все заморожено ещё с прошлого года?😅
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CarlosDjoker
А почему не уголовники, совершившие особо тяжкие преступления? Нынче им медали дают, могли бы и на каток позвать
+17
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Кеша
Ответ Алар
Больше некому сыграть первый матч? Почему не дети, к примеру?! Это позор!!!!
Согласен полностью.
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Кеша
Мне кажется было бы здорово матч открытие провести между детьми . Сборная Новосибирска - сборная Новосибирской области . Взять к примеру 15/16 летних . Сделать микс игроков . Это было бы круто . Дети с катанием , с комбинациями , мыслью в голове . Кому из зрителей интересно смотреть на криворуких плохо стоящих на коньках мужиков . Возможно, есть и неплохие хоккеисты в силовых структурах и я даже уверен , что есть. Но все же арена для детей в первую очередь и юношеский хоккей по страсти и накалу , порой , не уступает взрослому хоккею мастеров .
+2
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Александр Невский
Новосибирск самый криминальный регион в России , стройка построена с нарушениями . Нужно закрывать ее .
+1
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Российский пользователь
Зрители это чиновники и родственники участников, простой зритель на это типо мероприятие не пойдет
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Angryslon
На дворе февраль 2023-го, а до сих пор даже тестовый матч не провели. Хорошая "пилорама" в Новосибе)
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Андрей Андреев
Надеюсь арена сложится и задавит их.
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Angryslon
Ответ ogent
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👹
0
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