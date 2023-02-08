Сотрудники силовых структур сыграют в первом матче на новой ледовой арене в Новосибирске. Он состоится 21 февраля

Сотрудники силовых структур сыграют в первом матче на новой ледовой арене в Новосибирске.

Как сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, он состоится 21 февраля.

«Сейчас осуществляется пусконаладка всего оборудования на объекте, включая спортивное оборудование, чтобы 21 февраля провести первый тестовый матч. У нас заявлены команды силовых структур», – сказал министр, уточнив, что соревнования пройдут со зрителями.

Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов сказал, что новая арена примет финальные матчи чемпионата Юношеской хоккейной лиги (ЮХЛ) в конце апреля.

«Из официальных мероприятий Минспорта 100% пройдет чемпионат Юношеской хоккейной лиги в конце апреля, 14 сильнейших команд. Но я уверен, что ряд значимых мероприятий состоится там гораздо раньше», – сказал министр.

начали строить в сентябре 2019 года в рамках подготовки Новосибирска к МЧМ-2023. Впоследствии турнир был перенесен из России в Канаду.

Изначально стоимость новой арены « » оценивалась в 10 миллиардов рублей. К началу 2022 года она увеличилась до 13 млрд, в сентябре сообщалось уже о 14,4 млрд. Ледовая арена введена в эксплуатацию.