«Заливаем лед, и от спортсменов зависит, когда они начнут эксплуатацию. Все работы окончены». Министр строительства Новосибирской области о новой арене

Министр строительства Новосибирской области заявил, что открытие новой арены « » зависит от хоккеистов.

«Ледовая арена введена в эксплуатацию. Все строительно-монтажные работы окончены. Осталось малое КПП. Оно не задействовано пока в процессе.

Сейчас мы заканчиваем исполнительную документацию. Заливаем лед на большой арене.

И как только это сделаем, тут уже от спортсменов больше зависит – когда они начнут эксплуатацию», – сказал Алексей Колмаков.

Арену начали строить в сентябре 2019 года в рамках подготовки Новосибирска к МЧМ-2023. Впоследствии турнир был перенесен из России в Канаду.

Изначально стоимость новой арены «Сибири» оценивалась в 10 миллиардов рублей. К началу 2022 года она увеличилась до 13 млрд, в сентябре сообщалось уже о 14,4 млрд.