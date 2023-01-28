«Заливаем лед, и от спортсменов зависит, когда они начнут эксплуатацию. Все работы окончены». Министр строительства Новосибирской области о новой арене

Теги Сибирь КХЛ Ледовый дворец спорта "Сибирь" Арена-Сибирь Хоккей

Министр строительства Новосибирской области заявил, что открытие новой арены «Сибири» зависит от хоккеистов.

«Ледовая арена введена в эксплуатацию. Все строительно-монтажные работы окончены. Осталось малое КПП. Оно не задействовано пока в процессе.

Сейчас мы заканчиваем исполнительную документацию. Заливаем лед на большой арене.

И как только это сделаем, тут уже от спортсменов больше зависит – когда они начнут эксплуатацию», – сказал Алексей Колмаков.

Арену начали строить в сентябре 2019 года в рамках подготовки Новосибирска к МЧМ-2023. Впоследствии турнир был перенесен из России в Канаду.

Изначально стоимость новой арены «Сибири» оценивалась в 10 миллиардов рублей. К началу 2022 года она увеличилась до 13 млрд, в сентябре сообщалось уже о 14,4 млрд.

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3 комментария

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Слово о полку Михалыча
Бессмысленный попил бабла, 10 тысяч для Новосибирска—это стыд.
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Максут Дюсембинов
Здравствуйте, точно уже сделали арену или фейк. Почему воруют деньги бюджетные куда смотрит прокуратура
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Огюст
Лучше не спешить ,а сделать всё грамотно ,основательно, без всяких подом доделок ! Да подорожал в процессе стройки на половину !
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