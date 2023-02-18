Журналист «СЭ» о переезде «Сибири» на новую арену перед плей-офф: «Инициатором стал далеко не клуб. Вопрос решен на самом высоком уровне»

Инициатива играть в Кубке Гагарина на новой арене в Новосибирске исходит не от «Сибири».

«По моей информации, вопрос с переездом уже решен на самом высоком уровне. И, разумеется, его инициатором стал далеко не клуб, которому перед решающими матчами сезона свалилась головная боль вселенского масштаба.

Виновника нужно будет искать в ВИП-ложе, а уже через несколько месяцев, вероятно, далеко за пределами Новосибирской области.

Искренне сочувствую ребятам из клуба, которые в режиме нон-стоп вынуждены будут готовиться к первому матчу основной команды», – написал корреспондент « » Иван Богун.

Первый официальный матч на новой арене «Сибири» состоится 25 февраля. «Сибирские Снайперы» и «Стальные Лисы» сыграют в рамках МХЛ («СЭ»)