Журналист «СЭ» о переезде «Сибири» на новую арену перед плей-офф: «Инициатором стал далеко не клуб. Вопрос решен на самом высоком уровне»

Теги Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Арена-Сибирь Спорт-Экспресс Хоккей

Инициатива играть в Кубке Гагарина на новой арене в Новосибирске исходит не от «Сибири».

«По моей информации, вопрос с переездом уже решен на самом высоком уровне. И, разумеется, его инициатором стал далеко не клуб, которому перед решающими матчами сезона свалилась головная боль вселенского масштаба.

Виновника нужно будет искать в ВИП-ложе, а уже через несколько месяцев, вероятно, далеко за пределами Новосибирской области.

Искренне сочувствую ребятам из клуба, которые в режиме нон-стоп вынуждены будут готовиться к первому матчу основной команды», – написал корреспондент «Спорт-Экспресса» Иван Богун.

Первый официальный матч на новой арене «Сибири» состоится 25 февраля. «Сибирские Снайперы» и «Стальные Лисы» сыграют в рамках МХЛ («СЭ»)

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данис Брянский
Ответ Alexander A
Можете накидать минусов, но давайте посмотрим с другой стороны. Клуб живет на бюджет области, область как «условный владелец» хочет заработать на плей-офф. На который будет аншлаг, и хоть немного сократить потери. Никто бы не говорил, если бы, владелец условного Питсбурга, перевозил их на арену, куда вмещается в 2 раза больше зрителей. Я за Сибирь и понимаю, что для них это не удобно, но мы же хотим самоокупаемый хоккей…
Да, но здесь руководитель области преследует несколько другие цели
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander A
Можете накидать минусов, но давайте посмотрим с другой стороны. Клуб живет на бюджет области, область как «условный владелец» хочет заработать на плей-офф. На который будет аншлаг, и хоть немного сократить потери.

Никто бы не говорил, если бы, владелец условного Питсбурга, перевозил их на арену, куда вмещается в 2 раза больше зрителей.

Я за Сибирь и понимаю, что для них это не удобно, но мы же хотим самоокупаемый хоккей…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TimGI86
Ответ KSA1985
Какая вместимость арены?
10 тыс
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KSA1985
Какая вместимость арены?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий