Журналист «СЭ» о переезде «Сибири» на новую арену перед плей-офф: «Инициатором стал далеко не клуб. Вопрос решен на самом высоком уровне»
Инициатива играть в Кубке Гагарина на новой арене в Новосибирске исходит не от «Сибири».
«По моей информации, вопрос с переездом уже решен на самом высоком уровне. И, разумеется, его инициатором стал далеко не клуб, которому перед решающими матчами сезона свалилась головная боль вселенского масштаба.
Виновника нужно будет искать в ВИП-ложе, а уже через несколько месяцев, вероятно, далеко за пределами Новосибирской области.
Искренне сочувствую ребятам из клуба, которые в режиме нон-стоп вынуждены будут готовиться к первому матчу основной команды», – написал корреспондент «Спорт-Экспресса» Иван Богун.
Первый официальный матч на новой арене «Сибири» состоится 25 февраля. «Сибирские Снайперы» и «Стальные Лисы» сыграют в рамках МХЛ («СЭ»)
Никто бы не говорил, если бы, владелец условного Питсбурга, перевозил их на арену, куда вмещается в 2 раза больше зрителей.
Я за Сибирь и понимаю, что для них это не удобно, но мы же хотим самоокупаемый хоккей…