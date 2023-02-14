«Сибирь» может сыграть в плей-офф на новой арене, если будет соблюден технический регламент КХЛ

«Сибирь» может сыграть в плей-офф КХЛ на новой арене.

Такую возможность допустил генеральный директор новосибирского клуба Кирилл Фастовский.

«Эта арена строилась для хоккейного клуба, который находится у истоков всей этой темы. И мы, конечно, мечтаем о том, чтобы туда переехать. Просто важно, чтобы все правильно подготовить, и эта работа со стороны не видна. Хочется переехать, когда базовые вещи внутри будут абсолютно пригодны именно для игр КХЛ.

Это соблюдение всех пунктов регламента, которых очень много. Фактически это целый регламент проведения матчей КХЛ. На сегодняшний день технический регламент КХЛ невероятно сложный, и его выполнить – это как раз главная задача по новой арене. Мы этому способствуем и активно принимаем в этом участие.

С учетом этого всего такая вероятность есть. Безусловно, КХЛ принимает в этом участие, потому что лига заинтересована в том, чтобы новые дворцы вводились в строй и начинали работать. Это плюс для хоккея, тем более здесь такой хоккейный регион. Темпы работ меня устраивают, они курируются сверху.

Все понимают, что это будет правильно, когда команда будет играть на новой арене, где лучшие условия и большее количество зрителей. Несмотря на то, что мы здесь провели такой бешенный капремонт за два года, и стадион пригоден для проведения любых международных соревнований, на что есть и официальный документ.

Но вместимость там больше, и там другой уровень в плане устройства вспомогательных помещений, которые нужны для команды, персонала», – сказал Фастовский.

Новую арену начали строить в сентябре 2019 года в рамках подготовки Новосибирска к МЧМ-2023. Впоследствии турнир был перенесен из России в Канаду. Шестиэтажный комплекс включает в себя основную арену на 10,5 тысячи зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей.

Первый матч на новой арене состоится 21 февраля. В нем сыграют сотрудники силовых структур.

«Заливаем лед, и от спортсменов зависит, когда они начнут эксплуатацию. Все работы окончены». Министр строительства Новосибирской области о новой арене