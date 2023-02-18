Первый официальный матч на новой арене «Сибири» состоится 25 февраля. «Сибирские Снайперы» и «Стальные Лисы» сыграют в рамках МХЛ («СЭ»)

Теги Сибирь КХЛ МХЛ Кубок Гагарина Стальные Лисы Сибирские Снайперы Арена-Сибирь Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Первый официальный матч на новой арене в Новосибирске пройдет 25 февраля. 

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в игре примут участие команды Olimpbet Молодежной хоккейной лиги «Сибирские Снайперы» и «Стальные Лисы».

Отмечается, что матч будет считаться тестовым соревнованием перед проведением игр Кубка Гагарина с участием «Сибири»

«Сибирь» может сыграть в плей-офф на новой арене, если будет соблюден технический регламент КХЛ

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2 комментария

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Раменки за Динамо
С Новосибирска аншлаг!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег
Лисы играют с самооддачей чево не скажеш о главной команде.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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