Первый официальный матч на новой арене «Сибири» состоится 25 февраля. «Сибирские Снайперы» и «Стальные Лисы» сыграют в рамках МХЛ («СЭ»)

Первый официальный матч на новой арене в Новосибирске пройдет 25 февраля.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в игре примут участие команды Olimpbet Молодежной хоккейной лиги «Сибирские Снайперы» и «Стальные Лисы».

Отмечается, что матч будет считаться тестовым соревнованием перед проведением игр Кубка Гагарина с участием «Сибири».

«Сибирь» может сыграть в плей-офф на новой арене, если будет соблюден технический регламент КХЛ