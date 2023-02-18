Первый официальный матч на новой арене «Сибири» состоится 25 февраля. «Сибирские Снайперы» и «Стальные Лисы» сыграют в рамках МХЛ («СЭ»)
Первый официальный матч на новой арене в Новосибирске пройдет 25 февраля.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в игре примут участие команды Olimpbet Молодежной хоккейной лиги «Сибирские Снайперы» и «Стальные Лисы».
Отмечается, что матч будет считаться тестовым соревнованием перед проведением игр Кубка Гагарина с участием «Сибири».
«Сибирь» может сыграть в плей-офф на новой арене, если будет соблюден технический регламент КХЛ
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