Дубас о компенсации за О′Райлли: «Его послужной список говорит сам за себя»

Теги Торонто НХЛ Райан О′Райлли Кайл Дубас Хоккей

Кайл Дубас прокомментировал переход Райана О′Райлли в «Торонто».

Клуб выменял нападающего у «Сент-Луиса». Обмен получился трехсторонним – в сделке участвовала «Миннесота». 

«Лифс» отдали двух проспектов и выборы в первом, втором, третьем и четвертом раундах драфта.

«Цена? Послужной список О′Райлли говорит сам за себя.

Его оборонительное мастерство, его игра в плей-офф, то, что он привнесет на нашу центральную позицию, что он принесет нашей команде на льду и за его пределами. Мы считали это жизненно важным для достижения того, что мы постараемся достичь», – сказал генеральный менеджер «Торонто».

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3 комментария

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Иван Павлов
Ответ curdboy
хм, интересненько)) а если бы Луис не отдали О’Райли?)) что бы говорил Дубас про Барбашева?)) то же самое?)))
О’Райлли с семьёй сам захотел в Торонто (всё же Онтарио-бой), а генмены уже договорились потом. Сент-Луису в такой ситуации не было смысла держаться за него, ведь летом он мог уйти бесплатно.
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curdboy
Ответ madr01
Фрэнк Серавелли за 6 часов до подписания этого перехода, написал в твиттере, что Дубас направил блюзменам предложение по любым двум игрокам из троих (О Рэйли, Барбашев, Аччари).
хм, интересненько)) а если бы Луис не отдали О’Райли?)) что бы говорил Дубас про Барбашева?)) то же самое?)))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
madr01
Фрэнк Серавелли за 6 часов до подписания этого перехода, написал в твиттере, что Дубас направил блюзменам предложение по любым двум игрокам из троих (О Рэйли, Барбашев, Аччари).
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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