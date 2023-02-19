Дубас о компенсации за О′Райлли: «Его послужной список говорит сам за себя»

прокомментировал переход Райана О′Райлли в «Торонто».

Клуб выменял нападающего у «Сент-Луиса». Обмен получился трехсторонним – в сделке участвовала «Миннесота».

«Лифс» отдали двух проспектов и выборы в первом, втором, третьем и четвертом раундах драфта.

«Цена? Послужной список О′Райлли говорит сам за себя.

Его оборонительное мастерство, его игра в плей-офф, то, что он привнесет на нашу центральную позицию, что он принесет нашей команде на льду и за его пределами. Мы считали это жизненно важным для достижения того, что мы постараемся достичь», – сказал генеральный менеджер « ».