«Торонто» выменял О’Райлли у «Сент-Луиса», взяв 25% его кэпхита за счет участия «Миннесоты» в сделке

Теги переходы Торонто Сент-Луис Миннесота НХЛ драфт НХЛ Райан О′Райлли Ноэль Аччари Адам Годетт Михаил Абрамов Хоккей

«Торонто» выменял Райана О’Райлли у «Сент-Луиса», взяв 25% кэпхита игрока.

Обмен получился трехсторонним – в сделке участвовала «Миннесота». 

В итоге «Лифс» получили форвардов О’Райлли (в ведомости будет 1,875 миллиона долларов из 7,5 млн его кэпхита – 50% оставил «Сент-Луис», 25% взяла на себя «Миннесота») и Ноэля Аччари (контракт 1,25 млн долларов до конца сезона)

Также клубу достались права на проспекта «Уайлд» – 21-летнего нападающего Джоша Пиллара, выступающего в юниорской лиге.

«Сент-Луис» получил форвардов Адама Годетта и Михаила Абрамова (у обоих – двусторонние контракты), выборы «Торонто» в 1-м раунде драфта-2023 и 2-м раунде драфта-2024, а также выбор в 3-м раунде драфта-2023, изначально принадлежавший «Оттаве». 

«Миннесота» получила выбор «Торонто» в 4-м раунде драфта-2025. 

32-летний О’Райлли выступал за «Сент-Луис» с 2018 года. В составе клуба он выиграл Кубок Стэнли и «Конн Смайт Трофи» в 2019 году, был назначен капитаном команды. В текущем сезоне набрал 19 (12+7) очков в 40 играх при полезности «минус 24».

Летом он может стать неограниченно свободным агентом. 

31-летний Аччари в текущем сезоне набрал 18 (10+8) очков в 54 матчах. Ранее он играл за «Бостон» и «Флориду». 

21-летний Абрамов проводит второй сезон в АХЛ. У него 33 матча и 16 (6+10) очков за «Торонто Марлис». 

26-летний Годетт поиграл за «Ванкувер», «Чикаго» и «Оттаву». В текущем сезоне набрал 33 (20+13) очка в 39 играх за «Марлис». 

22 комментария

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M. Blumqvist
Ответ nikozaryanov
А миннесоте это зачем надо? Шанс пикнуть в 2025 еще одного Капризова в серединке?
Купили пик за 74 тыс, в целом норм
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PatologoanatoM
Вот будет прикол, если они опять первый раунд не пройдут. Восток упаковывается конкретно, 3 звезды лиги сменили запад на восток, следующий Майер в НДД?возможно ещё Кейн останется на Востоке, уедет в Каролину и тогда рубка на Востоке в по будет просто адская. С востока на запад уедет скорее всего увядающий Тейвз, к своему тёзке в Колорадо.
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srdn
Миннесота 🤯 1,875 миллиона долларов + проспект за 4 раунд драфта
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Nikita1981
Ответ Конифеев
Кто теперь капитан - Шенн, наверное.
Возможно, годик поиграют без капитана, с двумя-тремя ассистентами, потом капитаном, наверное, станет Томас или Шенн...
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Иван Павлов
Ответ grek087
Торонто не переплатило. Они за три миллиона получили двух игроков топ уровня. Напомни есть ли у Торонто в составе игроки с КС? Не могу вспомнить. Вот теперь точно есть. Ну и насчёт серии в первом раунде: с чего ты взял? Играть ещё по 30 игр грубо говоря, всем ещё выйти в плей-офф нужно для начала
Мюррей 2 кубка брал. Маззин побеждал в Кингз, но его я не считаю, потому что неизвестно, продолжится ли его карьера вообще. У Ярнкрука был финал с Нэшвиллом.

А по поводу 30 игр… у Торонто и Тампы отставание в 11-12 очков от Бостона и преимущество в 11-12 очков перед Флоридой при наличии нескольких матчей в запасе относительно Пантерз. Давайте быть реалистами - тут всё понятно. Ладно бы Бостон показывал какие-то признаки серьёзного спада, но этого нет.
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Александр Романов
В итоге дедлайн будет скучным , основные сделки уже прошли , остался только Тимо , но акулы будут до последнего тянуть
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Nikita1981
Ответ nikozaryanov
А миннесоте это зачем надо? Шанс пикнуть в 2025 еще одного Капризова в серединке?
Тоже не понимаю, зачем это Миннесоте...
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grek087
Ответ Иван Павлов
Торонто переплатило, как и многие другие франшизы в подобных сделках на дедлайне, и во многом эта переплата идёт за удержание 3/4 кэпхита. Однако попыток для похода за кубком у этой команды всё меньше, плюс сейчас ещё работа Дубаса и Кифа стоит на кону, и в случае ещё одного вылета в первом раунде обоих могут не продлить. РОР вероятно будет центрить третье звено, и вместе с Аччиари (а он проводит хороший сезон) они могут дать тот самый depth scoring, которого, отчасти, не хватило в прошлом сезоне, когда у Тампы в ключевые моменты из глубины забрасывали Хэйгл и Пол. Одно понятно точно - серия Торонто и Тампы будет, пожалуй, самой сильной серией первого раунда за всю историю текущего формата. Просто эпик.
Торонто не переплатило. Они за три миллиона получили двух игроков топ уровня. Напомни есть ли у Торонто в составе игроки с КС? Не могу вспомнить. Вот теперь точно есть. Ну и насчёт серии в первом раунде: с чего ты взял? Играть ещё по 30 игр грубо говоря, всем ещё выйти в плей-офф нужно для начала
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gombocrew
Ответ Bulat89
Не понятно ,почему такая распродажа у Сент-Луиса.
В плей-офф не попадают, обменяли истекающие контракты, теперь есть 3 пика первого раунда на хорошем драфте
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Андрей Федоров
Ответ Иван Павлов
Торонто переплатило, как и многие другие франшизы в подобных сделках на дедлайне, и во многом эта переплата идёт за удержание 3/4 кэпхита. Однако попыток для похода за кубком у этой команды всё меньше, плюс сейчас ещё работа Дубаса и Кифа стоит на кону, и в случае ещё одного вылета в первом раунде обоих могут не продлить. РОР вероятно будет центрить третье звено, и вместе с Аччиари (а он проводит хороший сезон) они могут дать тот самый depth scoring, которого, отчасти, не хватило в прошлом сезоне, когда у Тампы в ключевые моменты из глубины забрасывали Хэйгл и Пол. Одно понятно точно - серия Торонто и Тампы будет, пожалуй, самой сильной серией первого раунда за всю историю текущего формата. Просто эпик.
ещё 30 игр играть, а ты уже понял, что они. друг на друга выходят?)))) этого даже за пару игр до конца не сказать ещё
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Фёдор Кузнецов
Сент-Лучис решил сохранять баланс россиян в франшизе
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Иван Павлов
Ответ Deathspell Omega
Мексиканец вполне может и на фланг уйти: центр из Мэттьюса так себе. А О’Райлли зацементирует первую тройку.
Никто не будет разбивать звено Бантинг - Мэттьюс - Нюландер. Я скорее поверю, что Таварес во второй тройке уйдёт на фланг, тем более эту идею фанбаза Торонто теоретизирует довольно давно.
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37old
Осталось Барбашёва и Парайко трейдануть и Блюз жёстко упакуются пиками на драфт этого года.
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Deathspell Omega
Ответ Иван Павлов
Торонто переплатило, как и многие другие франшизы в подобных сделках на дедлайне, и во многом эта переплата идёт за удержание 3/4 кэпхита. Однако попыток для похода за кубком у этой команды всё меньше, плюс сейчас ещё работа Дубаса и Кифа стоит на кону, и в случае ещё одного вылета в первом раунде обоих могут не продлить. РОР вероятно будет центрить третье звено, и вместе с Аччиари (а он проводит хороший сезон) они могут дать тот самый depth scoring, которого, отчасти, не хватило в прошлом сезоне, когда у Тампы в ключевые моменты из глубины забрасывали Хэйгл и Пол. Одно понятно точно - серия Торонто и Тампы будет, пожалуй, самой сильной серией первого раунда за всю историю текущего формата. Просто эпик.
Мексиканец вполне может и на фланг уйти: центр из Мэттьюса так себе. А О’Райлли зацементирует первую тройку.
0
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0
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Иван Павлов
Ответ Bulat89
Не понятно ,почему такая распродажа у Сент-Луиса.
Они отдают тех, кого и так потеряли бы летом. Пик цены на всех ушедших игроков был пройден, надо было получить за них что-то. Ещё наверняка Барбашёва обменяют.
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chto s licom?
Миннесоту обманули, по моему
+5
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Иван Павлов
Торонто переплатило, как и многие другие франшизы в подобных сделках на дедлайне, и во многом эта переплата идёт за удержание 3/4 кэпхита. Однако попыток для похода за кубком у этой команды всё меньше, плюс сейчас ещё работа Дубаса и Кифа стоит на кону, и в случае ещё одного вылета в первом раунде обоих могут не продлить.

РОР вероятно будет центрить третье звено, и вместе с Аччиари (а он проводит хороший сезон) они могут дать тот самый depth scoring, которого, отчасти, не хватило в прошлом сезоне, когда у Тампы в ключевые моменты из глубины забрасывали Хэйгл и Пол.

Одно понятно точно - серия Торонто и Тампы будет, пожалуй, самой сильной серией первого раунда за всю историю текущего формата. Просто эпик.
+15
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Fart1988 Анодин
Ответ Bulat89
Не понятно ,почему такая распродажа у Сент-Луиса.
Поняли, что свой максимум они уже прошли и пора начинать перестройку.
+10
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nikozaryanov
А миннесоте это зачем надо? Шанс пикнуть в 2025 еще одного Капризова в серединке?
+7
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Bulat89
Не понятно ,почему такая распродажа у Сент-Луиса.
+2
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Lacrosse-style goal
Чтобы снова булькнуть в первом раунде против Тампы 🥴
+2
-2
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Конифеев
Кто теперь капитан - Шенн, наверное.
+1
-1
0
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