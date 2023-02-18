«Торонто» выменял О’Райлли у «Сент-Луиса», взяв 25% его кэпхита за счет участия «Миннесоты» в сделке
«Торонто» выменял Райана О’Райлли у «Сент-Луиса», взяв 25% кэпхита игрока.
Обмен получился трехсторонним – в сделке участвовала «Миннесота».
В итоге «Лифс» получили форвардов О’Райлли (в ведомости будет 1,875 миллиона долларов из 7,5 млн его кэпхита – 50% оставил «Сент-Луис», 25% взяла на себя «Миннесота») и Ноэля Аччари (контракт 1,25 млн долларов до конца сезона)
Также клубу достались права на проспекта «Уайлд» – 21-летнего нападающего Джоша Пиллара, выступающего в юниорской лиге.
«Сент-Луис» получил форвардов Адама Годетта и Михаила Абрамова (у обоих – двусторонние контракты), выборы «Торонто» в 1-м раунде драфта-2023 и 2-м раунде драфта-2024, а также выбор в 3-м раунде драфта-2023, изначально принадлежавший «Оттаве».
«Миннесота» получила выбор «Торонто» в 4-м раунде драфта-2025.
32-летний О’Райлли выступал за «Сент-Луис» с 2018 года. В составе клуба он выиграл Кубок Стэнли и «Конн Смайт Трофи» в 2019 году, был назначен капитаном команды. В текущем сезоне набрал 19 (12+7) очков в 40 играх при полезности «минус 24».
Летом он может стать неограниченно свободным агентом.
31-летний Аччари в текущем сезоне набрал 18 (10+8) очков в 54 матчах. Ранее он играл за «Бостон» и «Флориду».
21-летний Абрамов проводит второй сезон в АХЛ. У него 33 матча и 16 (6+10) очков за «Торонто Марлис».
26-летний Годетт поиграл за «Ванкувер», «Чикаго» и «Оттаву». В текущем сезоне набрал 33 (20+13) очка в 39 играх за «Марлис».
А по поводу 30 игр… у Торонто и Тампы отставание в 11-12 очков от Бостона и преимущество в 11-12 очков перед Флоридой при наличии нескольких матчей в запасе относительно Пантерз. Давайте быть реалистами - тут всё понятно. Ладно бы Бостон показывал какие-то признаки серьёзного спада, но этого нет.
РОР вероятно будет центрить третье звено, и вместе с Аччиари (а он проводит хороший сезон) они могут дать тот самый depth scoring, которого, отчасти, не хватило в прошлом сезоне, когда у Тампы в ключевые моменты из глубины забрасывали Хэйгл и Пол.
Одно понятно точно - серия Торонто и Тампы будет, пожалуй, самой сильной серией первого раунда за всю историю текущего формата. Просто эпик.