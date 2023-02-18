«Торонто» выменял О’Райлли у «Сент-Луиса», взяв 25% его кэпхита за счет участия «Миннесоты» в сделке

«Торонто» выменял у « », взяв 25% кэпхита игрока.

Обмен получился трехсторонним – в сделке участвовала «Миннесота».

В итоге «Лифс» получили форвардов О’Райлли (в ведомости будет 1,875 миллиона долларов из 7,5 млн его кэпхита – 50% оставил «Сент-Луис», 25% взяла на себя «Миннесота») и (контракт 1,25 млн долларов до конца сезона)

Также клубу достались права на проспекта «Уайлд» – 21-летнего нападающего Джоша Пиллара, выступающего в юниорской лиге.

«Сент-Луис» получил форвардов и (у обоих – двусторонние контракты), выборы «Торонто» в 1-м раунде драфта-2023 и 2-м раунде драфта-2024, а также выбор в 3-м раунде драфта-2023, изначально принадлежавший «Оттаве».

«Миннесота» получила выбор «Торонто» в 4-м раунде драфта-2025.

32-летний О’Райлли выступал за «Сент-Луис» с 2018 года. В составе клуба он выиграл Кубок Стэнли и «Конн Смайт Трофи» в 2019 году, был назначен капитаном команды. В текущем сезоне набрал 19 (12+7) очков в 40 играх при полезности «минус 24».

Летом он может стать неограниченно свободным агентом.

31-летний Аччари в текущем сезоне набрал 18 (10+8) очков в 54 матчах. Ранее он играл за «Бостон» и «Флориду».

21-летний Абрамов проводит второй сезон в АХЛ. У него 33 матча и 16 (6+10) очков за «Торонто Марлис».

26-летний Годетт поиграл за «Ванкувер», «Чикаго» и «Оттаву». В текущем сезоне набрал 33 (20+13) очка в 39 играх за «Марлис».