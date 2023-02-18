«Торонто» 3-й год подряд выменял капитана другой команды перед дедлайном
«Торонто» 3-й год подряд выменял капитана другой команды перед дедлайном.
Сегодня «Лифс» заключили сделку с «Сент-Луисом» (при участии «Миннесоты») и получили форварда Райана О’Райлли. Он был назначен капитаном «Блюз» в декабре 2020 года.
В 2022 году состав канадского клуба пополнил защитник Марк Джиордано (на тот момент был капитаном «Сиэтла», остался в команде), в 2021 году – форвард Ник Фолиньо (был капитаном «Коламбуса», сейчас выступает за «Бостон»).
В действующем составе «Лифс» сейчас 3 бывших капитана других команд. Капитан команды Джон Таварес ранее носил эту нашивку в «Айлендерс». Он пришел в «Торонто» в 2018 году в качестве свободного агента.
Коламбус никогда ничего не выигрывал.
Калгари последний кубок 1989г.
Неудачники, давай скажем прямо.
Да и Фолиньо столько же в Коламбусе капитанил)
Кросби - вот капитан.
Овечкин - глыба, вожак.
Люди десятилетиями капитанят и олицетворяют франшизы свои.