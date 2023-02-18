«Торонто» 3-й год подряд выменял капитана другой команды перед дедлайном.

« » 3-й год подряд выменял капитана другой команды перед дедлайном.

Сегодня «Лифс» заключили сделку с «Сент-Луисом» (при участии «Миннесоты») и получили форварда . Он был назначен капитаном «Блюз» в декабре 2020 года.

В 2022 году состав канадского клуба пополнил защитник (на тот момент был капитаном «Сиэтла», остался в команде), в 2021 году – форвард (был капитаном «Коламбуса», сейчас выступает за «Бостон»).

В действующем составе «Лифс» сейчас 3 бывших капитана других команд. Капитан команды ранее носил эту нашивку в «Айлендерс». Он пришел в «Торонто» в 2018 году в качестве свободного агента.