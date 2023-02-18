«Торонто» 3-й год подряд выменял капитана другой команды перед дедлайном

Теги Торонто Марк Джиордано НХЛ Джон Таварес Ник Фолиньо Райан О′Райлли Хоккей

«Торонто» 3-й год подряд выменял капитана другой команды перед дедлайном.

Сегодня «Лифс» заключили сделку с «Сент-Луисом» (при участии «Миннесоты») и получили форварда Райана О’Райлли. Он был назначен капитаном «Блюз» в декабре 2020 года. 

В 2022 году состав канадского клуба пополнил защитник Марк Джиордано (на тот момент был капитаном «Сиэтла», остался в команде), в 2021 году – форвард Ник Фолиньо (был капитаном «Коламбуса», сейчас выступает за «Бостон»). 

В действующем составе «Лифс» сейчас 3 бывших капитана других команд. Капитан команды Джон Таварес ранее носил эту нашивку в «Айлендерс». Он пришел в «Торонто» в 2018 году в качестве свободного агента. 

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7 комментариев

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Mephi027
Ответ Garikus89
Джио почти десять лет капитаном был в Калгари, спроси кого-нибудь, кто является лицом франшизы Калгари пару лет назад - тебе бы ответили Джио. Ну максимум один кто-нибудь выдавил Ткачака) Да и Фолиньо столько же в Коламбусе капитанил)
Ну капитанили. Результат где? Достижения франшизы есть?

Коламбус никогда ничего не выигрывал.
Калгари последний кубок 1989г.

Неудачники, давай скажем прямо.
+1
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-5
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Юрий Веденеев
ЦСКА-команда лейтенантов,ТОРОНТО-команда капитанов.
+3
0
+3
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Илья Владимирович
Ответ Garikus89
Джио почти десять лет капитаном был в Калгари, спроси кого-нибудь, кто является лицом франшизы Калгари пару лет назад - тебе бы ответили Джио. Ну максимум один кто-нибудь выдавил Ткачака) Да и Фолиньо столько же в Коламбусе капитанил)
Гудро был лицом франшизы, скорее он
+1
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-1
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Garikus89
Ответ Mephi027
Просто смешно, капитаны называется. Годик покапитанил и сплавили в Торонто. Кросби - вот капитан. Овечкин - глыба, вожак. Люди десятилетиями капитанят и олицетворяют франшизы свои.
Джио почти десять лет капитаном был в Калгари, спроси кого-нибудь, кто является лицом франшизы Калгари пару лет назад - тебе бы ответили Джио. Ну максимум один кто-нибудь выдавил Ткачака)

Да и Фолиньо столько же в Коламбусе капитанил)
+14
-1
+13
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Mephi027
Просто смешно, капитаны называется. Годик покапитанил и сплавили в Торонто.

Кросби - вот капитан.
Овечкин - глыба, вожак.

Люди десятилетиями капитанят и олицетворяют франшизы свои.
+24
-5
+19
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oberkorn
Херовая система. Как и у ротенберга.
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Unnamed80
Может попробовать в другую сторону? Обменять своего капитана?
+14
0
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