О’Райлли о дебюте за «Торонто» в день прибытия: «В холодную воду лучше прыгнуть, чем заходить мелкими шагами. Небольшой экстрим»

сравнил свой дебют за «Торонто» с прыжком в холодную воду.

Форвард прибыл в Торонто утром в день игры с « » (5:1) вместе с Ноэлем Аччари. «Лифс» выменяли обоих игроков у « ».

32-летний О’Райлли провел на льду 16 минут 12 секунд и отметился результативной передачей.

«Это как с холодной водой – туда лучше прыгнуть, чем заходить мелкими шагами. Небольшой экстрим – приехать сюда и сразу же уехать (в воскресенье у « » гостевой матч с «Чикаго» – прим. Sports.ru).

Но это хороший способ начать. Чем дольше бы мы ждали, тем больше было бы всяких мыслей. Лучше приехать и играть. Пусть хоккей расставит все по своим местам», – сказал О’Райлли.