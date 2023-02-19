О’Райлли о дебюте за «Торонто» в день прибытия: «В холодную воду лучше прыгнуть, чем заходить мелкими шагами. Небольшой экстрим»

Теги Монреаль Торонто Сент-Луис НХЛ Райан О′Райлли Хоккей

Райан О’Райлли сравнил свой дебют за «Торонто» с прыжком в холодную воду. 

Форвард прибыл в Торонто утром в день игры с «Монреалем» (5:1) вместе с Ноэлем Аччари. «Лифс» выменяли обоих игроков у «Сент-Луиса». 

32-летний О’Райлли провел на льду 16 минут 12 секунд и отметился результативной передачей. 

«Это как с холодной водой – туда лучше прыгнуть, чем заходить мелкими шагами. Небольшой экстрим – приехать сюда и сразу же уехать (в воскресенье у «Торонто» гостевой матч с «Чикаго» – прим. Sports.ru).

Но это хороший способ начать. Чем дольше бы мы ждали, тем больше было бы всяких мыслей. Лучше приехать и играть. Пусть хоккей расставит все по своим местам», – сказал О’Райлли. 

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