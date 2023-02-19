Оши об Овечкине: «Нам не хватает большого парня. Единственный способ вернуть нашу уверенность – начать побеждать»

Ти Джей Оши отметил, что « » не хватает и .

Клуб проиграл четыре матча подряд.

«Я думаю, что единственный способ вернуть нашу уверенность – это начать побеждать, а чтобы побеждать прямо сейчас, нам нужно играть в стиле плей-офф.

Нам не хватает большого парня [Овечкина], нам не хватает Джона [Карлсона]. Нам нужно играть в хоккей в стиле плей-офф с тем составом, который у нас есть, чтобы начать выигрывать матчи», – сказал нападающий «Вашингтона».

Ранее Овечкин покинул расположение клуба. 15 февраля нападающий сообщил, что его отец Михаил ушел из жизни в возрасте 71 года.