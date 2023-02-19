Оши об Овечкине: «Нам не хватает большого парня. Единственный способ вернуть нашу уверенность – начать побеждать»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Ти Джей Оши Джон Карлсон Хоккей

Ти Джей Оши отметил, что «Вашингтону» не хватает Александра Овечкина и Джона Карлсона.

Клуб проиграл четыре матча подряд.

«Я думаю, что единственный способ вернуть нашу уверенность – это начать побеждать, а чтобы побеждать прямо сейчас, нам нужно играть в стиле плей-офф.

Нам не хватает большого парня [Овечкина], нам не хватает Джона [Карлсона]. Нам нужно играть в хоккей в стиле плей-офф с тем составом, который у нас есть, чтобы начать выигрывать матчи», – сказал нападающий «Вашингтона».

Ранее Овечкин покинул расположение клуба. 15 февраля нападающий сообщил, что его отец Михаил ушел из жизни в возрасте 71 года.

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3 комментария

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vlad_kuz
Ответ Сергей К
Когда хоккеист 30+ бьёт - это не сход карьеры...
Смотря о каком хоккеисте речь))), если о том, который бил 50+, к сожалению это сход, для большинства это недосягаемый рост)))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей К
Когда хоккеист 30+ бьёт - это не сход карьеры...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vlad_kuz
Ну Овечкин уже идет на сход по-любому, там все остальные или вышли из травмы или просто сдали по возрасту..., эпоха Овечкина заканчивается, как ни крути. Сашка побьется за рекорд Грецки..., но ВК в ПО ничего не светит(если выползут ещё). Все мы ждем побитие рекорда, но ВК мог вторгнуть в победу в КС ТОЛЬКО ОВЕЧКИН.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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