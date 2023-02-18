Орлов о матче на открытом воздухе: «Мы должны победить ради Овечкина и его семьи»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Орлов NHL Stadium Series Хоккей

Дмитрий Орлов считает, что «Вашингтон» должен победить ради Александра Овечкина.

Ранее Овечкин покинул расположение клуба. 15 февраля нападающий сообщил, что его отец Михаил ушел из жизни в возрасте 71 года.

Орлов высказался в преддверии матча на открытом воздухе против «Каролины».

«Мы должны победить ради него, ради его семьи, обязательно. Это важная причина.

Мы не можем просто играть так, как [в последних двух играх]. Это никуда не годится. Это никому не помогает, ни ему, ни нам как команде.

Так что завтра надо выложить все, что у нас есть, получить два очка, а затем двигаться дальше», – сказал защитник «Вашингтона».

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1 комментарий

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Дмитрий
Е мое. Война что ли? Если проиграете, все умрут? Что за бредовый пафос? Семья сидит на бомбе, а провода подключены к табло матча?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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