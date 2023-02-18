Орлов о матче на открытом воздухе: «Мы должны победить ради Овечкина и его семьи»

считает, что «Вашингтон» должен победить ради .

Ранее Овечкин покинул расположение клуба. 15 февраля нападающий сообщил, что его отец Михаил ушел из жизни в возрасте 71 года.

Орлов высказался в преддверии матча на открытом воздухе против «Каролины».

«Мы должны победить ради него, ради его семьи, обязательно. Это важная причина.

Мы не можем просто играть так, как [в последних двух играх]. Это никуда не годится. Это никому не помогает, ни ему, ни нам как команде.

Так что завтра надо выложить все, что у нас есть, получить два очка, а затем двигаться дальше», – сказал защитник « ».