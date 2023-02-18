Овечкин написал в чат «Вашингтона», что скучает по одноклубникам: «Люблю вас, ребята»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин обратился к партнерам.
Россиянин покинул расположение клуба в связи с тем, что его отец Михаил ушел из жизни в возрасте 71 года.
Как сообщил форвард Том Уилсон, Овечкин отправил сообщение в командный чат, когда хоккеисты ехали на автобусе на тренировку.
«Я люблю вас, ребята. Скучаю по вам», – приводит Уилсон слова капитана.
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