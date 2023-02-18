Овечкин написал в чат «Вашингтона», что скучает по одноклубникам: «Люблю вас, ребята»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Том Уилсон Хоккей

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин обратился к партнерам.

Россиянин покинул расположение клуба в связи с тем, что его отец Михаил ушел из жизни в возрасте 71 года.

Как сообщил форвард Том Уилсон, Овечкин отправил сообщение в командный чат, когда хоккеисты ехали на автобусе на тренировку.

«Я люблю вас, ребята. Скучаю по вам», – приводит Уилсон слова капитана.

«Душевный, добрый, открытый, достойный. Настоящий русский мужик». Хоккейный мир (и не только) скорбит по Михаилу Овечкину

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6 комментариев

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PEREGRINATOR
Ответ Alex the brave
так делает настоящий 3 2 раз, скучает по своей голубятне
Жаль Вас.
+1
0
+1
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sashkaaa
Надо общаться с людьми и делать дела. Давай ови, не замыкайся. Маму с собой насамолет и пока с вами поживет, если согласится (имхо)
+1
0
+1
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Alex the brave
так делает настоящий 3 2 раз, скучает по своей голубятне
0
-6
-6
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Velirpa
Комментарий скрыт
+4
-13
-9
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Andreir888
Саня настоящий капитан и лидер команды! Возвращения и мужества, Великий!
+6
-2
+4
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Квебек
думаю скоро вернётся. тяжело но надо дальше жить и играть
+13
0
+13
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