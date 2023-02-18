Овечкин написал в чат «Вашингтона», что скучает по одноклубникам: «Люблю вас, ребята»

Нападающий « » обратился к партнерам.

Россиянин покинул расположение клуба в связи с тем, что его отец Михаил ушел из жизни в возрасте 71 года.

Как сообщил форвард , Овечкин отправил сообщение в командный чат, когда хоккеисты ехали на автобусе на тренировку.

«Я люблю вас, ребята. Скучаю по вам», – приводит Уилсон слова капитана.

«Душевный, добрый, открытый, достойный. Настоящий русский мужик». Хоккейный мир (и не только) скорбит по Михаилу Овечкину