Отец Овечкина похоронен на Долгопрудненском кладбище. На прощании были Ковальчук, представители ФХР и «Динамо»

Теги ФХР происшествия Вашингтон премьер-лига Россия Илья Ковальчук Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ Михаил Овечкин КХЛ Динамо ТАСС Хоккей

В Московской области состоялась церемония прощания с отцом Александра Овечкина.

Как передает ТАСС, Михаил Овечкин был похоронен на Долгопрудненском кладбище.

Его проводили как сам хоккеист «Вашингтона», так и Илья Ковальчук, представители Федерации хоккея России, футбольного и хоккейного «Динамо».

Александр Овечкин 15 февраля сообщил о смерти отца в возрасте 71 года.

«Душевный, добрый, открытый, достойный. Настоящий русский мужик». Хоккейный мир (и не только) скорбит по Михаилу Овечкину

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7 комментариев

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bold
Ответ Kirill Kozlov
а вы интеллектуал
Спасибо
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Direct free kick
Ответ Kirill Kozlov
Что эта новость делает в футбольном разделе?
Футбольное Динамо примазалось к семейной трагедии Овечкина. Как ФК они абсолютно не интересны потому что
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-1
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Kirill Kozlov
Ответ bold
Комментарий удален модератором
а вы интеллектуал
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bold
Ответ Kirill Kozlov
Что эта новость делает в футбольном разделе?
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashkaaa
Сил Александру Овечкину и его маме. RIP. Без всякого - папа очень достойный человек
+8
0
+8
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Kirill Kozlov
Что эта новость делает в футбольном разделе?
+1
-3
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Geo07
Вырастил и воспитал великого (!) хоккеиста и спортсмена
+23
0
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Why always me?!
А почему Третьяк не соизволил приехать?
+1
-9
-8
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