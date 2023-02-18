Отец Овечкина похоронен на Долгопрудненском кладбище. На прощании были Ковальчук, представители ФХР и «Динамо»

В Московской области состоялась церемония прощания с отцом .

Как передает , был похоронен на Долгопрудненском кладбище.

Его проводили как сам хоккеист « », так и Илья Ковальчук, представители Федерации хоккея России, футбольного и хоккейного « ».

Александр Овечкин 15 февраля сообщил о смерти отца в возрасте 71 года.

«Душевный, добрый, открытый, достойный. Настоящий русский мужик». Хоккейный мир (и не только) скорбит по Михаилу Овечкину