Отец Овечкина похоронен на Долгопрудненском кладбище. На прощании были Ковальчук, представители ФХР и «Динамо»
В Московской области состоялась церемония прощания с отцом Александра Овечкина.
Как передает ТАСС, Михаил Овечкин был похоронен на Долгопрудненском кладбище.
Его проводили как сам хоккеист «Вашингтона», так и Илья Ковальчук, представители Федерации хоккея России, футбольного и хоккейного «Динамо».
Александр Овечкин 15 февраля сообщил о смерти отца в возрасте 71 года.
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