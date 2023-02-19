Тамбиев про 1:4 от «Автомобилиста»: «Перешли на три звена, забегали, забили хороший гол, но четырехминутное удаление все перечеркнуло»

подвел итоги матча с « » (1:4).

«Соперник был на шаг впереди, выигрывал всю борьбу два периода. Очень плохо отбирали шайбу и забирали, соперник владел инициативой. Даже в большинстве мы ничего толкового не создали в первом периоде.

Пришлось немного встряхнуть, перешли на три звена, забегали, задвигались, начали создавать моменты, забили хороший гол, но четырехминутное удаление все перечеркнуло. Если бы не оно, думаю, была бы интересная концовка.

Проиграть можно по-разному, но так, как мы играли 40 минут – меня это не устраивает. Проблемы в большинстве? Много бросков мимо ворот, иногда не хватает скорости зайти в зону, глубже сыграть, тут пешком не пройдешь. Шайба в принципе медленно ходила, не буду сетовать на усталость, «Автомобилист» тоже четвертый матч на выезде. Это следствие не очень хорошей игры в третьем периоде, вот если бы после гола Шевченко заработали большинство – тогда было бы другое качество», – сказал главный тренер « ».