Тамбиев об «Адмирале»: «Только со стопроцентной самоотдачей и подготовкой к матчу мы можем обыгрывать кого-то в КХЛ. Уровень команд очень высокий»

Теги Автомобилист травмы КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Михал Криштоф Хоккей

Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче против «Автомобилиста» (3:1).

«Цена матча была высока, ребята молодцы, справились с эмоциями, правильно отреагировали на два поражения от «Ак Барса». Многие вещи за сутки смогли подправить, это было видно в игре, ребята прислушались. Важные два очка, всех с победой. 

Подбор звеньев при наличии травмированных? Головная боль, конечно, не хватает ряда игроков, но не люблю и не хочу жаловаться. Вернулся Криштоф – спасибо ему за это. С матчами он наберет игровые кондиции и оптимальную форму. Постепенно ребята будут возвращаться после серьезных травм, самая серьезная была у Криштофа, потихоньку они уже начинают кататься. 

Была ли у нас самоуспокоенность? У нас разве она была в сезоне? Вы же понимаете, кто мы и где мы, только со стопроцентной самоотдачей и подготовкой к матчу мы можем в этой лиге обыгрывать кого-то. Уровень команд очень высокий, у «Автомобилиста» такие мастера, вы сами все видели, а некоторые там еще и не играли, глубина состава есть», – сказал главный тренер «Адмирала».

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2 комментария

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mifdamir@icloud.com
Возможные соперники в ПО.Вероятность высока.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Tsygankov
Адмирал с победой!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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