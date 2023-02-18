Заварухин про 1:3 от «Адмирала»: «Надо было нестандартные решения принимать, больше закрывать вратаря, черновые голы забивать»

подвел итоги матча с « » (1:3).

«Тяжелое начало, немножко медленные были. Далее имели неплохие шансы во втором периоде, здорово сыграл вратарь соперника, где-то добавили и в третьем, но реализация нам дала мало для победы.

Привезли восемь минут штрафа в зоне атаки, это очень много. Работа над ошибками ко второй встрече? Прежде всего, дисциплина, столько удаляться в чужой зоне не позволено ни одной команде.

Где-то надо было нам нестандартные решения принимать, больше закрывать вратаря, черновые голы забивать», – сказал главный тренер « ».