Заварухин про 1:3 от «Адмирала»: «Надо было нестандартные решения принимать, больше закрывать вратаря, черновые голы забивать»

Теги Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Адмирал Хоккей

Николай Заварухин подвел итоги матча с «Адмиралом» (1:3).

«Тяжелое начало, немножко медленные были. Далее имели неплохие шансы во втором периоде, здорово сыграл вратарь соперника, где-то добавили и в третьем, но реализация нам дала мало для победы.

Привезли восемь минут штрафа в зоне атаки, это очень много. Работа над ошибками ко второй встрече? Прежде всего, дисциплина, столько удаляться в чужой зоне не позволено ни одной команде.

Где-то надо было нам нестандартные решения принимать, больше закрывать вратаря, черновые голы забивать», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

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2 комментария

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oldgordon
Интересно, а какая роль тренерского штаба во всех замечаниях Заварухина? Про ненужные удаления и неумение реализовать моменты уже говорить надоело. В ПО это очень дорого может стоить. Если игроки весь мачт с точки зрения главного тренера действовали неправильно, то не было заметно никаких изменений в тактике на протяжении игры. Соперник очень хорошо читал игру Автомобилиста. Игру выиграла команда, которая больше этого хотела.
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mifdamir@icloud.com
Слили,или сдулись.
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