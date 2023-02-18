Жену военкома, проходящего по делу экс-игроков «Салавата» и «Уфы», приговорили к 3 годам условно за посредничество во взятке за освобождение от службы в армии
Озвучен приговор жене военкома за помощь в уклонении от армии в Уфе.
Как сообщает телеканал 360°, Калининский районный суд Уфы приговорил Анжелику Выропаеву, жену начальника военкомата, к трем годам условного заключения по делу о посредничестве во взятке за освобождение от службы в армии.
Кроме того, она обязана выплатить штраф в размере 510 тысяч рублей.
Выропаеву следствие обвинило в передаче мужу 170 тысяч рублей от женщины, которая просила освободить ее сына от прохождения военной службы.
Начальник отделения военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константин Выропаев заключен в тюрьму как фигурант дела о взяточничестве. По уголовным делам в отношении уклонившихся от службы хоккеистов он проходит как свидетель, уточняет ТАСС.
Ранее бывшие игроки «Салавата» Михаил Воробьев, Владислав Лукин и Анвар Сулейманов, а также экс-футболист молодежной команды «Уфы» Дмитрий Белозеров признали вину в даче взятки сотруднику военкомата через посредника ради получения документа.
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