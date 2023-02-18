Жену военкома, проходящего по делу экс-игроков «Салавата» и «Уфы», приговорили к 3 годам условно за посредничество во взятке за освобождение от службы в армии

Озвучен приговор жене военкома за помощь в уклонении от армии в Уфе.

Как сообщает телеканал 360°, Калининский районный суд Уфы приговорил Анжелику Выропаеву, жену начальника военкомата, к трем годам условного заключения по делу о посредничестве во взятке за освобождение от службы в армии.

Кроме того, она обязана выплатить штраф в размере 510 тысяч рублей.

Выропаеву следствие обвинило в передаче мужу 170 тысяч рублей от женщины, которая просила освободить ее сына от прохождения военной службы.

Начальник отделения военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константин Выропаев заключен в тюрьму как фигурант дела о взяточничестве. По уголовным делам в отношении уклонившихся от службы хоккеистов он проходит как свидетель, уточняет .

Ранее бывшие игроки « » , Владислав Лукин и Анвар Сулейманов, а также экс-футболист молодежной команды «Уфы» Дмитрий Белозеров признали вину в даче взятки сотруднику военкомата через посредника ради получения документа.