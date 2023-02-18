Жену военкома, проходящего по делу экс-игроков «Салавата» и «Уфы», приговорили к 3 годам условно за посредничество во взятке за освобождение от службы в армии

Теги Салават Юлаев происшествия КХЛ Уфа Михаил Воробьев Дмитрий Белозеров 1998 Владислав Лукин ТАСС Анвар Сулейманов деньги Хоккей

Озвучен приговор жене военкома за помощь в уклонении от армии в Уфе.

Как сообщает телеканал 360°, Калининский районный суд Уфы приговорил Анжелику Выропаеву, жену начальника военкомата, к трем годам условного заключения по делу о посредничестве во взятке за освобождение от службы в армии.

Кроме того, она обязана выплатить штраф в размере 510 тысяч рублей.

Выропаеву следствие обвинило в передаче мужу 170 тысяч рублей от женщины, которая просила освободить ее сына от прохождения военной службы.

Начальник отделения военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константин Выропаев заключен в тюрьму как фигурант дела о взяточничестве. По уголовным делам в отношении уклонившихся от службы хоккеистов он проходит как свидетель, уточняет ТАСС.

Ранее бывшие игроки «Салавата» Михаил Воробьев, Владислав Лукин и Анвар Сулейманов, а также экс-футболист молодежной команды «Уфы» Дмитрий Белозеров признали вину в даче взятки сотруднику военкомата через посредника ради получения документа.

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8 комментариев

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Bashibuzuck
Ответ Vladlen Mironov
Реальный срок за что? За передачу взятки? Причем никакой угрозя общественной безопасности создано не было
Журналистке, которая по ошибке написала про удар по мариупольскому театру, дали 6 лет общего режима. Какую опасность для общества она представляет?
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+5
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Vladlen Mironov
Ответ Black Phoenix
Что-то больно мягкое правосудие за пособничество коррупции. А почему до реального срока не довели?)
Реальный срок за что? За передачу взятки? Причем никакой угрозя общественной безопасности создано не было
0
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-4
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blaugrano
Интересно, сколько представителей этого настоящего мужского спорта служили в армии?
Спортсмены - это же самые пригодные по физ.кондициям люди для боевых задач. И по удивительному стечению обстоятельств ни один из них не был мобилизован. Невероятно, но факт.
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Sevuska
Надо их всех в ЦСКА перевести бесплатно играть - и служба , и наказание в одном флаконе 👍
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Black Phoenix
Что-то больно мягкое правосудие за пособничество коррупции. А почему до реального срока не довели?)
+5
0
+5
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Marat_NJL
Спортс как никто другой умеет привязать неспортивную новость к спорту) конкретно это сообщение как относится к хоккею?)
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Sevuska
В хоккей играют настоящие мужчины - трус не играет в хоккей !
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real19024ver
Что позволено Юпитеру... Схавают.
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