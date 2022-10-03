Форвард «Югры» Лукин оштрафован на 2,2 млн рублей за дачу взятки для уклонения от армии

Экс-форварду «Салавата» назначили 2,2 млн рублей штрафа за покупку военного билета.

Ленинский районный суд Уфы приговорил нападающего «Югры» Владислава Лукина к штрафу по делу о даче взятки для уклонения от службы в армии.

«По совокупности преступлений, путем частичного сложения определить наказание в виде штрафа в размере 2,2 млн рублей в доход государства», – зачитала приговор судья.

Лукин признан виновным в покушении на преступление и даче взятки (ч. 3 ст. 30, п. «Б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Деньги он переводил посреднику, который не передавал их должностным лицам за выдачу военного билета и получение водительского удостоверения. По двум эпизодам обвиняемый перечислил на счет посредника почти 230 тысяч рублей.

С учетом этих обстоятельств, а также наличия у Лукина ежемесячного дохода и семьи, суд счел возможным назначение штрафа. С него снята мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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