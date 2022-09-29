Форвард «Югры» Лукин признался в даче взятки за получение водительских прав

Нападающий «Югры» Владислав Лукин признался в покупке водительских прав.

Об этом на заседании суда в Уфе сообщил адвокат экс-форварда «Салавата Юлаева» Сергей Кожевников.

«18 апреля 2022 года мой подзащитный Лукин добровольно обратился с явкой с повинной. Также в 22:40 старшим следователем Ленинского межрайонного следственного отдела была составлена другая явка с повинной – по факту незаконной передачи денежных средств с целью получения водительского удостоверения. Данная явка с повинной также находится в материалах уголовного дела», – сказал Кожевников.

В настоящее время Ленинский районный суд Уфы рассматривает в отношении Лукина дело о даче взятки за уклонение от военной службы.

Форвард «Югры» Лукин признался в даче взятки для уклонения от армии: «Раскаиваюсь»