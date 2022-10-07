В Уфе арестовали сотрудника военкомата, проходящего по делу игроков «Салавата». Его жену просили освободить парня от призыва за 170 тысяч рублей в 2021-м

Сотрудника военкомата, проходящего по делу игроков «Салавата», арестовали до 30 ноября.

Ленинский районный суд Уфы избрал Константину Воропаеву меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудник военного комиссариата Калининского и Орджоникидзевского районов Уфы проходит по делу хоккеистов , пытавшихся купить военные билеты.

По версии следствия, летом 2021 года к супруге Воропаева обратилась женщина с просьбой освободить ее сына от призыва на военную службу за 170 тысяч рублей. Деньги были переданы через посредника. При содействии подозреваемого медкомиссия признала молодого человека непригодным для армии.

Ранее бывшие игроки «Салавата» , Владислав Лукин и Анвар Сулейманов признали вину в даче взятки сотруднику военкомата через посредника ради получения документа.