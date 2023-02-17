Майер, Гавриков, Барбашев, Карлссон, Кэйн и Куликов – в топ-10 рейтинга вероятных обменов от TSN

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В TSN представили рейтинг вероятных обменов в НХЛ.

В топ-10, в частности, вошли Владислав Гавриков, Иван Барбашев, Патрик Кэйн и Дмитрий Куликов.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Тимо Майер («Сан-Хосе»)

2. Джейкоб ЧикранАризона»)

3. Владислав Гавриков («Коламбус»)

4. Райан О′РайллиСент-Луис»)

5. Иван Барбашев («Сент-Луис»)

6. Эрик Карлссон («Сан-Хосе»)

7. Тайлер Бертуцци («Детройт»)

8. Патрик Кэйн («Чикаго»)

9. Джейк Маккейб («Чикаго»)

10. Дмитрий Куликов («Анахайм»)

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4 комментария

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bold
Ответ Фёдор Кузнецов
Несколько лет он в Канаде играл
Рядом с Бафалло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Ответ bold
Куликов может и гидом по США стать
Несколько лет он в Канаде играл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bold
Куликов может и гидом по США стать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rent56
Куликов чемодан хоть распаковывает
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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