Майер, Гавриков, Барбашев, Карлссон, Кэйн и Куликов – в топ-10 рейтинга вероятных обменов от TSN

В представили рейтинг вероятных обменов в .

В топ-10, в частности, вошли , Иван Барбашев, Патрик Кэйн и Дмитрий Куликов.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. («Сан-Хосе»)

2. (« »)

3. Владислав Гавриков (« »)

4. (« »)

5. Иван Барбашев («Сент-Луис»)

6. Эрик Карлссон (« »)

7. Тайлер Бертуцци («Детройт»)

8. Патрик Кэйн («Чикаго»)

9. Джейк Маккейб («Чикаго»)

10. Дмитрий Куликов («Анахайм»)