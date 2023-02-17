Майер, Гавриков, Барбашев, Карлссон, Кэйн и Куликов – в топ-10 рейтинга вероятных обменов от TSN
В TSN представили рейтинг вероятных обменов в НХЛ.
В топ-10, в частности, вошли Владислав Гавриков, Иван Барбашев, Патрик Кэйн и Дмитрий Куликов.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Тимо Майер («Сан-Хосе»)
2. Джейкоб Чикран («Аризона»)
3. Владислав Гавриков («Коламбус»)
4. Райан О′Райлли («Сент-Луис»)
5. Иван Барбашев («Сент-Луис»)
6. Эрик Карлссон («Сан-Хосе»)
7. Тайлер Бертуцци («Детройт»)
8. Патрик Кэйн («Чикаго»)
9. Джейк Маккейб («Чикаго»)
10. Дмитрий Куликов («Анахайм»)
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