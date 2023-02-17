Шарангович – 6-й белорус в истории НХЛ, набравший 100 очков за карьеру
Егор Шарангович – 6-й белорус в истории НХЛ, набравший 100 очков.
24-летний форвард «Нью-Джерси» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (2:4).
В текущем сезоне у нападающего стало 24 (12+12) очка в 51 матче. За карьеру в лиге – 100 (52+48) баллов в 184 играх.
Ранее до такой отметки добрались 5 представителей Беларуси – Михаил Грабовский (296 очков в 534 играх), Андрей Костицын (222 в 398), Руслан Салей (204 в 917), Сергей Костицын (176 в 353) и Владимир Цыплаков (170 в 331).
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