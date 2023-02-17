Шарангович – 6-й белорус в истории НХЛ, набравший 100 очков за карьеру

– 6-й белорус в истории , набравший 100 очков.

24-летний форвард « » сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (2:4).

В текущем сезоне у нападающего стало 24 (12+12) очка в 51 матче. За карьеру в лиге – 100 (52+48) баллов в 184 играх.

Ранее до такой отметки добрались 5 представителей – (296 очков в 534 играх), Андрей Костицын (222 в 398), Руслан Салей (204 в 917), Сергей Костицын (176 в 353) и Владимир Цыплаков (170 в 331).