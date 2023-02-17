Демченко – 5-й вратарь в истории КХЛ и 2-й россиянин с 30+ победами за одну регулярку
Вратарь «Авангарда» Василий Демченко одержал 30-ю победу в сезоне.
После матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:1 ОТ) на его счету 30 побед в 53 играх сезона.
Демченко стал пятым вратарем в истории КХЛ – и вторым среди россиян, – которому удалось одержать 30+ побед в одном регулярном чемпионате.
Ранее это удавалось сделать Якубу Коваржу (38 побед, сезон-2018/2019), Карри Ряме (33, 2010/2011), Янису Калниньшу (33, 2019/2020) и дважды Василию Кошечкину (32, 2014/2015; 30, 2013/2014).
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