Джарвис с хет-триком «Монреалю», Гурде и Сваймен – звезды дня в НХЛ

Сет Джарвис с хет-триком «Монреалю», Янни Гурде и Джереми Сваймен – звезды дня в .

Лига подвела итоги игрового дня.

Первая звезда – форвард «Каролины» , сделавший первый хет-трик в карьере в матче с «Монреалем» (6:2).

Вторая звезда – форвард « » с 3 (2+1) очками в матче с «Филадельфией» (6:2).

Третья звезда – вратарь « » с шатаутом против «Нэшвилла» (5:0) при 28 отраженных бросках.