Джарвис с хет-триком «Монреалю», Гурде и Сваймен – звезды дня в НХЛ
Сет Джарвис с хет-триком «Монреалю», Янни Гурде и Джереми Сваймен – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги игрового дня.
Первая звезда – форвард «Каролины» Сет Джарвис, сделавший первый хет-трик в карьере в матче с «Монреалем» (6:2).
Вторая звезда – форвард «Сиэтла» Янни Гурде с 3 (2+1) очками в матче с «Филадельфией» (6:2).
Третья звезда – вратарь «Бостона» Джереми Сваймен с шатаутом против «Нэшвилла» (5:0) при 28 отраженных бросках.
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