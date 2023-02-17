Джарвис с хет-триком «Монреалю», Гурде и Сваймен – звезды дня в НХЛ

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Сет Джарвис с хет-триком «Монреалю», Янни Гурде и Джереми Сваймен – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня. 

Первая звезда – форвард «Каролины» Сет Джарвис, сделавший первый хет-трик в карьере в матче с «Монреалем» (6:2). 

Вторая звезда – форвард «Сиэтла» Янни Гурде с 3 (2+1) очками в матче с «Филадельфией» (6:2). 

Третья звезда – вратарь «Бостона» Джереми Сваймен с шатаутом против «Нэшвилла» (5:0) при 28 отраженных бросках. 

1 комментарий

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борецЗАнеСправедливость
Джарвис💪
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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