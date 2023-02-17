Форвард «Торпедо» Воронин: «Ни разу не услышал от Ларионова команды: «Все! Закрылись в домик и обороняемся, удерживаем счет»

Кирилл Воронин высказался о тренере «Торпедо» Игоре Ларионове.

– На твой взгляд, в чем секрет Ларионова? Команда без большого бюджета на равных играет против ЦСКА и СКА.

– Игорь Николаевич – легендарный хоккеист, у него огромный опыт. Он очень грамотно нам его передает. Может каждому игроку подсказать какую-то мелочь, которую дальше тот воплотит в игре, и от этого будет результат.

У Ларионова очень тонкое чувство хоккеистов. То, как он мотивирует каждый раз, получается всегда действенно. Находит правильные слова, правильную поддержку, после которой ты выходишь на лед и играешь. От этого идет такой результат, но особого секрета здесь нет.

– Ларионов сказал, что никогда не скажет команде прикрывать ворота в плей-офф при счете 7:6, а отправит атаковать дальше. Как ты оценишь такую философию?

В плей-офф мы будем выходить на лед и будем обязательно атаковать. В нынешнем сезоне я ни разу не услышал от Ларионова команды: «Все! Закрылись в домик и обороняемся, удерживаем счет». Ни разу такого не было.

Головой мы понимаем, что можно и нужно где-то убежать в атаку, но при этом оборону тоже не оставлять открытой. Необходимо действовать грамотно.

Бывает, что, когда я выхожу в меньшинстве, то Игорь Николаевич говорит: «Бери на себя и атакуй». Не то, чтобы тут есть полная свобода действий, но Ларионов хочет видеть зрелищность, он это поддерживает, – сказал форвард «Торпедо».