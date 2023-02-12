Алексей Кручинин: «Ларионов – гений. Он чувствует и видит вещи, которые никто не чувствует»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Алексей Кручинин Николай Коваленко Хоккей

Форвард «Торпедо» Алексей Кручинин дал характеристику главному тренеру Игорю Ларионову.

Лучший бомбардир команды провел игру Фонбет Чемпионата КХЛ на тренерском мостике.

– Ларионов сказал, что предложил вам встать на лавку, по сути, от безделья. А как вы видите скрытый смысла этого шага? Кажется, что ваш тренер ничего не делает просто так.

– Игорь Николаевич – гений. Он чувствует и видит вещи, которые никто не чувствует и не знает. Какой он психологический эффект хотел получить? Могу только предполагать.

Наверное, чтобы я оставался с командой. Концовка чемпионата идет, ребята все поднаелись, много травм. Еще и эмоциональный фон не самый лучший после двух поражений подряд. Слега потухли ребята.

Необычный ход должен был дать им эмоции. Все круто восприняли мое появление на лавке, было много шуток и позитива.

– Перед игрой или во время матча тоже?

– И на лавке тоже. Где-то я пошучу, где-то подбодрю пацанов. Старался создать атмосферу. Коля Коваленко психовал, а я его успокаивал.

Я вчера посмотрел со стороны как парни ведут себя, когда что-то не получается. Мне тренеры об этом и раньше говорили, но не всегда со стороны игрока удается осознать свое поведение. Теперь решил, что нервничать и психовать на скамейке не буду. Другой вопрос, насколько это получится, – смеясь сказал 31-летний форвард.

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