Алексей Кручинин: «Ларионов – гений. Он чувствует и видит вещи, которые никто не чувствует»

Форвард « » дал характеристику главному тренеру Игорю Ларионову.

Лучший бомбардир команды провел игру Фонбет Чемпионата КХЛ на тренерском мостике.

– Ларионов сказал, что предложил вам встать на лавку, по сути, от безделья. А как вы видите скрытый смысла этого шага? Кажется, что ваш тренер ничего не делает просто так.

– Игорь Николаевич – гений. Он чувствует и видит вещи, которые никто не чувствует и не знает. Какой он психологический эффект хотел получить? Могу только предполагать.

Наверное, чтобы я оставался с командой. Концовка чемпионата идет, ребята все поднаелись, много травм. Еще и эмоциональный фон не самый лучший после двух поражений подряд. Слега потухли ребята.

Необычный ход должен был дать им эмоции. Все круто восприняли мое появление на лавке, было много шуток и позитива.

– Перед игрой или во время матча тоже?

– И на лавке тоже. Где-то я пошучу, где-то подбодрю пацанов. Старался создать атмосферу. Коля Коваленко психовал, а я его успокаивал.

Я вчера посмотрел со стороны как парни ведут себя, когда что-то не получается. Мне тренеры об этом и раньше говорили, но не всегда со стороны игрока удается осознать свое поведение. Теперь решил, что нервничать и психовать на скамейке не буду. Другой вопрос, насколько это получится, – смеясь сказал 31-летний форвард.