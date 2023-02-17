Игорь Ларионов: «Говорю подопечным: «На пианино что делают? Работают? Нет, играют. А на хоккей работать приходят? Нет, тоже играют». Главное – креативность, ценности»

высказался о креативном подходе к хоккею.

– Вы сказали, что хоккей привлекает людей на трибуны, как на театральную постановку с хорошими актерами.

– Если хочешь выйти на мировой уровень и привлечь молодое поколение болельщиков, нужно сделать для них что-то особенное. Нужно развивать спортсменов, совершенствовать саму игру. Стараться, чтобы она максимально вовлекала, чтобы ее с удовольствием смотрели всей семьей.

Я говорю подопечным: «На пианино что делают? Работают? Нет, играют. А на хоккей работать приходят? Нет, в хоккей тоже играют».

Здесь главное – креативность, ценности. Они перечислены у нас на стене: амбиции, ответственность, креативность, единство, стремление. Главное – коллектив, совместный успех. Чтобы у всех была полная самоотдача. Вот что мы хотим выстроить. На это потребуется какое-то время, но слишком медлить мы не намерены.

Из-за текущей ситуации в мире этот сезон получается как бы экспериментальным. Мы стараемся прорабатывать все детали, чтобы получить хороший результат.

– Как понимаю, вам близки идеи и принципы стоицизма. Является ли это правильным способом осмысления того, что сейчас происходит в мире, и как помогает выстраивать команду?

– Так и задумано… Напоминать ребятам, что мы часть той или иной сложившейся в мире ситуации. Множество людей по всей стране следят за «Торпедо». А что можем делать мы? Играть. Хоккеисты должны выкладываться на все сто, чтобы дарить надежду. Некоторого рода дипломатия может происходить и на льду, можно приносить радость, восторг.

Удивлять нас, тренеров, великолепными голами и передачами, отличным выступлением и смелостью. Таков замысел. Сплотить коллектив, его представителей, иметь перед собой цель и двигаться к ней в рамках долгого, марафонского сезона, – сказал главный тренер « ».