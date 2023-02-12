«Говорю Ларионову: «А пиджак дадите такой же красивый, как у вас?» Отдал и пиджак, и галстук». Кручинин о пребывании на скамейке «Торпедо» с тренерами

описал обстоятельства пребывания на скамейке « » с тренерами.

– Ну что, вы завершили карьеру на высокой ноте и ушли в тренеры?

– Ха-ха. Меня уже спрашивали об этом вчера. Серега Толчинский написал: «Ты чо, закончил?»

Ничего завершать я, конечно, не планирую. Пока просто травму получил.

Так получилось, что пришел с утра на процедуры лечить ногу. Посмотрел раскатку. Игорь Николаевич зашел в докторскую и спросил: «На лавку пойдешь?»

Я ему говорю: «А что, местечко найдется?»

И вот, слово за слово, сначала шутки-прибаутки, а потом Ларионов еще раз спрашивает: «Нет, ну правда, готов?»

Я, конечно, согласился. Через 15 минут мне звонит и говорит, что все организовали и что ждет меня на тренерском мостике. Я ему: «А вы пиджак мне дадите такой же красивый, как у вас?»

– И что, выдали?

– Да, Игорь Николаевич отдал мне свой пиджак и галстук. Сказал, чтобы я к игре подъезжал. На что я возмутился: «Почему это к игре? Я всю тренерскую рутину хочу прочувствовать». Так, собственно, я приехал за два с половиной часа до игры, как все тренеры. Поделал процедуры, потом ходил, нервничал.

– И какова она, тренерская рутина? Что делали вы и ваши коллеги эти два с половиной часа?

– На самом деле основная предматчевая подготовка проводится заранее. Утром раскатка, собрание. А перед самой игрой каждый предоставлен сам себе. Кто-то в ноутбуке сидит, кто-то в зал может пойти. Так что я сначала здоровьем занимался, потом кулачки со всем тренерским штабом отбили и на разминку пошли.

На самом деле, чтобы соблюдать субординацию, я не стал заходить в тренерскую. Так, у двери терся. Игорь Николаевич все говорил: «Заходи, кофе тренерского хоть выпьешь». У него свой кофе, хороший, видимо. Хотя мне и «3 в 1» сойдет.

– Многие отметили ваш стиль. Пиджак, очки. Влияние Ларионова или это ваш повседневный образ?

– У меня правило: если я гель на волосы наложил, то и очки надеваю. Так что раз прическу сделал, то и без очков никуда. Но если посмотреть, то я и на Матче звезд укладывал волосы, и в Новосибирске на корпоративе был в очках. Так что нельзя сказать, что я косил под Ларионова, – заявил Кручинин.

Ранее «Торпедо» поместило 31-летнего нападающего в список травмированных. В нынешнем сезоне на счету игрока 52 (15+37) очка в 60 играх.