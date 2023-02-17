Ларионов о хоккее и политике: «Когда оказываешься изолирован от международного спорта, ты все равно должен заниматься тем, что делаешь лучше всего»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Политика Хоккей

Игорь Ларионов высказался о влиянии политической ситуации на хоккей. 

– Сейчас мы живем в невероятно политизированные времена, когда политика сказывается на спортсменах. На ваш взгляд, это является проблемой? Что нужно сделать, чтобы преодолеть это?

– На эту ситуацию можно взглянуть с разных сторон. Сейчас мы особо ничего не можем сделать. Мы просто играем в хоккей. В ситуации, где ты оказываешься изолирован от международного спорта, ты все равно должен заниматься тем, что делаешь лучше всего. Ты можешь по-прежнему наслаждаться игрой, развиваться, прорабатывать разные моменты и в то же время надеяться, что рано или поздно все нормализуется и мы вернемся.

На каждой встрече у нас полные трибуны болельщиков. 5,5 тыс. человек приходят на арену, чтобы насладиться хоккеем и забыть о проблемах, обо всем том, что происходит за пределами этого здания. И мы должны оправдывать их ожидания. Как в случае с любым артистом на сцене театра: мы не знаем, что происходит за кулисами, но по-настоящему важно то, что творится на сцене.

Поэтому я сказал ребятам: «Выходите на лед и покажите все, на что способны. Дарите надежду и радость всем, кто пришел на вас посмотреть», – сказал главный тренер «Торпедо».

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15 комментариев

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Vadoniy
Ответ Maxim Vasnechov
У нас ад начнётся, если всем затыкать рот, и толкать единственно верное мнение. Так как ты правильно заметил про 200 национальностей, и куча регионов и у каждого своё мнение, и всех надо слушать, а не затыкать рты центром Э. А то потом майданы детсткими сказками покажутся. Впрочем Кеш, мы сегодня мы про хоккей. Ларионов - мой любимый хоккеист из ЦСКА. Пожелаем ему удачи.
Сэр, вот ты вроде логичные вещи пишешь, но предъява Ларионову про "вы в плену, а у меня виноградники" вообще с этим не вяжется. Кеша тут морозит телевизионную ахинею, но по твоему-то мнению что не так в этой речи? Он умеет играть в хоккей и, судя по молодёжке и этому сезону в Торпедо, тренировать, что он не так сказал?
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Кеша
Ответ Vadoniy
При чём тут его виноградники где бы то ни было? Он сегодня работает в Нижнем Новгороде с командой КХЛ, работает так, что тысячи болельщиков получают удовольствие от хорошей игры команды. Попытаешься упрекнуть, что он работает за деньги? А до него там бесплатно ято ли работали? Или клуб с одной из самых маленьких платёжек в КХЛ может деньгами завлечь тренера против его воли, хотя у него и денег хватает, и бизнес в порядке? Он должен передать свой бизнес ростеху, отказаться от зарплаты и работать в Торпедо за тарелку гречки или наоборот отказаться от российского гражданства и не говорить на русском языке, чтобы с такой логикой, какую ты использовал в предъяве, он был "нормальным"? Хотя, тогда будет претензия, что он КГ не взял. Как тяжело угодить диваноиду.
Все верно. Этот персонаж постоянно льет грязь на нашу страну . Подходы у них такие.
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Vadoniy
Ответ Maxim Vasnechov
Люблю профессора за то, что он умеет мудро протянуть глупую мысль. "Ну да, мы в заложниках. Вернее вы, у меня виноградники в Калифорнии. Но в хоккей играть кому-то то надо, так что соберитесь".
При чём тут его виноградники где бы то ни было? Он сегодня работает в Нижнем Новгороде с командой КХЛ, работает так, что тысячи болельщиков получают удовольствие от хорошей игры команды. Попытаешься упрекнуть, что он работает за деньги? А до него там бесплатно ято ли работали? Или клуб с одной из самых маленьких платёжек в КХЛ может деньгами завлечь тренера против его воли, хотя у него и денег хватает, и бизнес в порядке? Он должен передать свой бизнес ростеху, отказаться от зарплаты и работать в Торпедо за тарелку гречки или наоборот отказаться от российского гражданства и не говорить на русском языке, чтобы с такой логикой, какую ты использовал в предъяве, он был "нормальным"? Хотя, тогда будет претензия, что он КГ не взял. Как тяжело угодить диваноиду.
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Кеша
Ответ Maxim Vasnechov
Согласен Кеш. У тебя тема "лишь бы докалупатся". PS. В США есть коллекции от Игоря с названием "Larionov Triple Overtime Anele". )
И что ? Читай выше . Размещай заказ на заводе и получай продукцию. Ты можешь даже спички и пуговицы выпускать под брендом «Васнецов»
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Maxim Vasnechov
Ответ Кеша
Абсолютно понятно , что человек ты неграмотный . Были бы у тебя деньги мог бы у этого же производителя заказать себе партию вина «Васнецов». И не только в Австралии , хоть в Японии или во Франции. Все зависит от глубины твоего кошелька . Это так элементарно . На этом предлагаю закончить тему .
Согласен Кеш. У тебя тема "лишь бы докалупатся".
PS. В США есть коллекции от Игоря с названием "Larionov Triple Overtime Anele". )
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Кеша
Ответ Maxim Vasnechov
"«С Австралией я работаю немного по-другому, не как с США. Здесь я в меньшей степени вовлечен в процесс. Но я абсолютно спокоен, там гениальная команда. Вина исправно получают 95–96 баллов. Даже самая базовая линейка Playmaker показывает себя отлично. Вина хоть и простые, на каждый день, зато качественные». " А ты точно понимаешь кто, и что работает работает? Кто-то делает виноград, кто-то делает из него вино. Иначе - только у Димона на даче. В Калифорнии точно иначе.
Абсолютно понятно , что человек ты неграмотный . Были бы у тебя деньги мог бы у этого же производителя заказать себе партию вина «Васнецов». И не только в Австралии , хоть в Японии или во Франции. Все зависит от глубины твоего кошелька . Это так элементарно . На этом предлагаю закончить тему .
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Maxim Vasnechov
Ответ Кеша
Ты статью то дочитал до конца ? Его репортер спрашивает : неужели вам не хочется иметь свой виноградник ? Ну ты лжец просто .
"«С Австралией я работаю немного по-другому, не как с США. Здесь я в меньшей степени вовлечен в процесс. Но я абсолютно спокоен, там гениальная команда. Вина исправно получают 95–96 баллов. Даже самая базовая линейка Playmaker показывает себя отлично. Вина хоть и простые, на каждый день, зато качественные». "

А ты точно понимаешь кто, и что работает работает? Кто-то делает виноград, кто-то делает из него вино. Иначе - только у Димона на даче. В Калифорнии точно иначе.
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Кеша
Ответ Maxim Vasnechov
А так же в Южной Австралии. Но с хорошим вином он познакомился в Калифорнии. Впрочем, он сам в интервью это не отрицает. https://swn.ru/articles/igor-larionov-o-znakomstve-s-vinom-rabote-na-vinogradnikah-i-sporte
Ты статью то дочитал до конца ? Его репортер спрашивает : неужели вам не хочется иметь свой виноградник ? Ну ты лжец просто .
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Maxim Vasnechov
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Неужели Igor Larionov? Странное название. )
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Maxim Vasnechov
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
А так же в Южной Австралии. Но с хорошим вином он познакомился в Калифорнии. Впрочем, он сам в интервью это не отрицает.
https://swn.ru/articles/igor-larionov-o-znakomstve-s-vinom-rabote-na-vinogradnikah-i-sporte
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Ответ Maxim Vasnechov
У нас ад начнётся, если всем затыкать рот, и толкать единственно верное мнение. Так как ты правильно заметил про 200 национальностей, и куча регионов и у каждого своё мнение, и всех надо слушать, а не затыкать рты центром Э. А то потом майданы детсткими сказками покажутся. Впрочем Кеш, мы сегодня мы про хоккей. Ларионов - мой любимый хоккеист из ЦСКА. Пожелаем ему удачи.
Комментарий удален
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Кеша
Ответ Maxim Vasnechov
Люблю профессора за то, что он умеет мудро протянуть глупую мысль. "Ну да, мы в заложниках. Вернее вы, у меня виноградники в Калифорнии. Но в хоккей играть кому-то то надо, так что соберитесь".
Комментарий удален
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Maxim Vasnechov
Ответ Кеша
Да не записываю я . Не нравится мне когда на нашу страну клевещут . Родина она одна . Люди должны это понимать . В нашей стране проживает более 200 национальностей . И мы не можем допустить у себя в стране никаких майданов . Вы это тоже должны понимать . Иначе , не дай Бог, у нас такой Ад может начаться , что события на Украине покажутся детской шалостью.
У нас ад начнётся, если всем затыкать рот, и толкать единственно верное мнение. Так как ты правильно заметил про 200 национальностей, и куча регионов и у каждого своё мнение, и всех надо слушать, а не затыкать рты центром Э. А то потом майданы детсткими сказками покажутся.
Впрочем Кеш, мы сегодня мы про хоккей. Ларионов - мой любимый хоккеист из ЦСКА. Пожелаем ему удачи.
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Кеша
Ответ Maxim Vasnechov
Вот Кеша, умеешь ты умную мысль толкнуть. Удачи Игорю Николаевичу, а тебе не записывать всё что в интернете пишут.
Да не записываю я . Не нравится мне когда на нашу страну клевещут . Родина она одна . Люди должны это понимать . В нашей стране проживает более 200 национальностей . И мы не можем допустить у себя в стране никаких майданов . Вы это тоже должны понимать . Иначе , не дай Бог, у нас такой Ад может начаться , что события на Украине покажутся детской шалостью.
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-2
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Maxim Vasnechov
Ответ Кеша
Какой же умный человек Ларионов! Воспитанный , интеллигентный . Приятно читать! От всей души желаю Вам , Игорь Николаевич , успехов с Торпедо ! Чтобы все задуманное сбылось ! Удачи !
Вот Кеша, умеешь ты умную мысль толкнуть. Удачи Игорю Николаевичу, а тебе не записывать всё что в интернете пишут.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Люблю профессора за то, что он умеет мудро протянуть глупую мысль. "Ну да, мы в заложниках. Вернее вы, у меня виноградники в Калифорнии. Но в хоккей играть кому-то то надо, так что соберитесь".
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Какой же умный человек Ларионов! Воспитанный , интеллигентный . Приятно читать! От всей души желаю Вам , Игорь Николаевич , успехов с Торпедо ! Чтобы все задуманное сбылось ! Удачи !
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+6
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