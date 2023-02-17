Ларионов о хоккее и политике: «Когда оказываешься изолирован от международного спорта, ты все равно должен заниматься тем, что делаешь лучше всего»
Игорь Ларионов высказался о влиянии политической ситуации на хоккей.
– Сейчас мы живем в невероятно политизированные времена, когда политика сказывается на спортсменах. На ваш взгляд, это является проблемой? Что нужно сделать, чтобы преодолеть это?
– На эту ситуацию можно взглянуть с разных сторон. Сейчас мы особо ничего не можем сделать. Мы просто играем в хоккей. В ситуации, где ты оказываешься изолирован от международного спорта, ты все равно должен заниматься тем, что делаешь лучше всего. Ты можешь по-прежнему наслаждаться игрой, развиваться, прорабатывать разные моменты и в то же время надеяться, что рано или поздно все нормализуется и мы вернемся.
На каждой встрече у нас полные трибуны болельщиков. 5,5 тыс. человек приходят на арену, чтобы насладиться хоккеем и забыть о проблемах, обо всем том, что происходит за пределами этого здания. И мы должны оправдывать их ожидания. Как в случае с любым артистом на сцене театра: мы не знаем, что происходит за кулисами, но по-настоящему важно то, что творится на сцене.
Поэтому я сказал ребятам: «Выходите на лед и покажите все, на что способны. Дарите надежду и радость всем, кто пришел на вас посмотреть», – сказал главный тренер «Торпедо».
PS. В США есть коллекции от Игоря с названием "Larionov Triple Overtime Anele". )
А ты точно понимаешь кто, и что работает работает? Кто-то делает виноград, кто-то делает из него вино. Иначе - только у Димона на даче. В Калифорнии точно иначе.
https://swn.ru/articles/igor-larionov-o-znakomstve-s-vinom-rabote-na-vinogradnikah-i-sporte
Впрочем Кеш, мы сегодня мы про хоккей. Ларионов - мой любимый хоккеист из ЦСКА. Пожелаем ему удачи.