Третьяк на открытии ледового дворца в Вологде: «Государство, наш президент, правительство делают все, чтобы мальчишки занимались спортом. Стране нужны патриоты»

Теги ФХР Владислав Третьяк Владимир Путин КХЛ Политика Хоккей

Владислав Третьяк выступил с речью на открытии ледового дворца «ВологдАрена».

Объект построен по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в течение двух с половиной лет.

«Откровенно говоря, 50 лет тому назад я даже не мечтал играть на таком стадионе. А сегодня наше государство, наш президент [Владимир Путин], правительство стараются делать все, чтобы наши мальчишки имели возможность заниматься спортом.

Нашей стране нужны патриоты. Нам нужны сильные и мужественные люди. А спорт воспитывает таких. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы развивать спорт.

В частности, сегодня мы открываем прекрасный хоккейный дворец. И конечно мы надеемся, что здесь стоят новые бобровские, фетисовы и конечно овечкины, которые прославят нашу великую страну», – сказал президент ФХР.

Фото: vologda-poisk.ru

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16 комментариев

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pyatachyok
Ответ Гусеконь
50 лет назад дети повсеместно занимались спортом, при чём бесплатно.
Не, ну тут был, конечно, такой момент, что занимались нередко в весьма посредственных условиях (например, футбольная школа минского «Динамо» тренировалась на асфальте) — и в той же Москве сейчас ситуация с футбольными полями куда лучше, чем в советское время, да и с организацией не все так плохо (ЛФЛ, например), но и тренеры (не обязательно высокого уровня, большинству это не нужно) были доступнее, и народ больше занимался. Не знаю, как прямо сейчас, но когда я уезжал из Москвы, повсюду было множество пустующих полей: в детстве мне такие поля и не снились, но зато играли в каждом дворе.
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Homelender_666
Нужны патриоты или пополнение в ЧВК "Вагнер"?
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Zeitgeist Zeppelin
Построили и молодцы.
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Romeo
Ответ Data Architector
Несколько образно выразил "стране нужны солдаты"...
стране нужно живое мясо, если уж совсем на чистоту
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Data Architector
Несколько образно выразил "стране нужны солдаты"...
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Илья Цветков
Ответ 37old
Откровенно говоря, лет 20 тому назад я не мог представить, что ты и тебе подобные будут нести ересь, не вынимая язык из заднего прохода одного субъекта...
20 лет назад тоже была пиратская галера и крабэ
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special_k
Ответ Гусеконь
50 лет назад дети повсеместно занимались спортом, при чём бесплатно.
50 лет назад ничего не было бесплатно. И как только ты начнёшь понимать, как работает государство, то жизнь заиграет для тебя новыми красками.
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BETEPOK
Это не заслуга президента и правительства, это их ОБЯЗАННОСТЬ, чтобы спорт был доступным.
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tyuiop tyuiop
Ответ ненадолго
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а гаранту нужны именно такие люди
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Atsuktuvas
Такое ощущение, что до Путина хоккея в нашей стране вообще не было.
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pyatachyok
Забавно, что назвал он сплошь НХЛовцев… Хоть бы Радулова назвал, что ли (это игрок, который, как мне кажется, приезжал из НХЛ не только за огромным баблом и не потому, что НХЛ не тянул).
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YOKODZUMA
Сходил посрал. Уверен, наш президент сделал все чтобы мой кишечник работал. Только благодаря его вниманию и контролю мне удалось осуществить процесс дефекации
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Красный чай
Объект построен по нацпроекту "демография"
Стоит ли говорить как последний год и нынешний появлияет на нее в будущем, ну пусть это будет на совести "защитника народа русского"
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ненадолго
Комментарий удален
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Гусеконь
50 лет назад дети повсеместно занимались спортом, при чём бесплатно.
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37old
Откровенно говоря, лет 20 тому назад я не мог представить, что ты и тебе подобные будут нести ересь, не вынимая язык из заднего прохода одного субъекта...
+35
-4
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Vasyamarch91
Ничего себе, 50 лет назад не мечтал, но пришел солнцеликий и только потому стадион построили
+15
-4
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