Третьяк на открытии ледового дворца в Вологде: «Государство, наш президент, правительство делают все, чтобы мальчишки занимались спортом. Стране нужны патриоты»

выступил с речью на открытии ледового дворца «ВологдАрена».

Объект построен по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в течение двух с половиной лет.

«Откровенно говоря, 50 лет тому назад я даже не мечтал играть на таком стадионе. А сегодня наше государство, наш президент [ ], правительство стараются делать все, чтобы наши мальчишки имели возможность заниматься спортом.

Нашей стране нужны патриоты. Нам нужны сильные и мужественные люди. А спорт воспитывает таких. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы развивать спорт.

В частности, сегодня мы открываем прекрасный хоккейный дворец. И конечно мы надеемся, что здесь стоят новые бобровские, фетисовы и конечно овечкины, которые прославят нашу великую страну», – сказал президент .

Фото: vologda-poisk.ru