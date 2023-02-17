Третьяк на открытии ледового дворца в Вологде: «Государство, наш президент, правительство делают все, чтобы мальчишки занимались спортом. Стране нужны патриоты»
Владислав Третьяк выступил с речью на открытии ледового дворца «ВологдАрена».
Объект построен по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в течение двух с половиной лет.
«Откровенно говоря, 50 лет тому назад я даже не мечтал играть на таком стадионе. А сегодня наше государство, наш президент [Владимир Путин], правительство стараются делать все, чтобы наши мальчишки имели возможность заниматься спортом.
Нашей стране нужны патриоты. Нам нужны сильные и мужественные люди. А спорт воспитывает таких. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы развивать спорт.
В частности, сегодня мы открываем прекрасный хоккейный дворец. И конечно мы надеемся, что здесь стоят новые бобровские, фетисовы и конечно овечкины, которые прославят нашу великую страну», – сказал президент ФХР.
Фото: vologda-poisk.ru
Стоит ли говорить как последний год и нынешний появлияет на нее в будущем, ну пусть это будет на совести "защитника народа русского"