Третьяк о Борисе Майорове: «Легенда. Он вошел в хоккейную книгу Гиннесса как капитан сборной, дважды выигравшей Олимпиаду»

рассказал об уникальном достижении .

11 февраля двукратному олимпийскому чемпиону в составе сборной СССР исполнилось 85 лет.

«Хочу стоя сказать в честь Бориса Майорова, потому что очень уважаю этого человека. Этот человек – легенда.

Он вошел в хоккейную книгу Гиннесса как капитан сборной, дважды выигравшей Олимпиаду (в 1964 и 1968 году – прим. Sports.ru). Потом его достижение повторил , канадец (не повторил, так как в 2010 году не был капитаном – прим. Sports.ru).

Можно говорить часами об этом человеке, потому что он влюблен в свою профессию. И несмотря на свой нормальный возраст, когда пообщаешься с Борисом Александровичем, чувствуется прилив сил», – сказал президент и бывший вратарь сборной СССР.