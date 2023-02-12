Третьяк о Борисе Майорове: «Легенда. Он вошел в хоккейную книгу Гиннесса как капитан сборной, дважды выигравшей Олимпиаду»

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Владислав Третьяк рассказал об уникальном достижении Бориса Майорова

11 февраля двукратному олимпийскому чемпиону в составе сборной СССР исполнилось 85 лет. 

«Хочу стоя сказать в честь Бориса Майорова, потому что очень уважаю этого человека. Этот человек – легенда.

Он вошел в хоккейную книгу Гиннесса как капитан сборной, дважды выигравшей Олимпиаду (в 1964 и 1968 году – прим. Sports.ru). Потом его достижение повторил Кросби, канадец (не повторил, так как в 2010 году не был капитаном – прим. Sports.ru).

Можно говорить часами об этом человеке, потому что он влюблен в свою профессию. И несмотря на свой нормальный возраст, когда пообщаешься с Борисом Александровичем, чувствуется прилив сил», – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР. 

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1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Все совецкие "победы на олимпиадах" в этом виде спорта не имеют никакой ценности.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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