Сборная России планирует сыграть на турнире в Астане в начале мая. Соперники – Казахстан и Беларусь

планирует участие сборной России в турнире в Астане в начале мая.

Ожидается участие трех национальных команд – России, Казахстана и .

«На весну у сборных команд России запланирована целая серия матчей – наши хоккеисты сыграют как на домашних аренах, так и за рубежом, в том числе и на соревнованиях, которые состоятся в Астане.

Во время Кубка Первого канала мы общались с моим казахстанским коллегой Аскаром Маминым. Он предложил провести турнир в Астане с участием трех стран. Планируется, что ими станут Россия, Казахстан и Белоруссия – тот же состав, что был в декабре на московском международном турнире.

Нам очень понравилась эта идея, мы с радостью примем приглашение наших коллег. Ориентировочные сроки турнира – первые числа мая», – сказал президент федерации .

Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году.