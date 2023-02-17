Сборная России планирует сыграть на турнире в Астане в начале мая. Соперники – Казахстан и Беларусь
ФХР планирует участие сборной России в турнире в Астане в начале мая.
Ожидается участие трех национальных команд – России, Казахстана и Беларуси.
«На весну у сборных команд России запланирована целая серия матчей – наши хоккеисты сыграют как на домашних аренах, так и за рубежом, в том числе и на соревнованиях, которые состоятся в Астане.
Во время Кубка Первого канала мы общались с моим казахстанским коллегой Аскаром Маминым. Он предложил провести турнир в Астане с участием трех стран. Планируется, что ими станут Россия, Казахстан и Белоруссия – тот же состав, что был в декабре на московском международном турнире.
Нам очень понравилась эта идея, мы с радостью примем приглашение наших коллег. Ориентировочные сроки турнира – первые числа мая», – сказал президент федерации Владислав Третьяк.
Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году.
Серебряков
Гавриков- Проворов
Романов - Зуб
Никишин - М.Федотов
Яковлев - Ожиганов
Марченко- Барбашев-Бучневич
Кузьменко - Кадейкин - Барабанов
Толчинский - Кручинин - Коваленко
Ткачев- Хуснутдинов - Хайруллин
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необходимо извлечь уроки из поражения в декабре на КПК