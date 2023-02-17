Сборная России планирует сыграть на турнире в Астане в начале мая. Соперники – Казахстан и Беларусь

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Сборная Беларуси по хоккею сборная Казахстана по хоккею Аскар Мамин Федерация хоккея Казахстана товарищеские матчи Р-Спорт Хоккей

ФХР планирует участие сборной России в турнире в Астане в начале мая.

Ожидается участие трех национальных команд – России, Казахстана и Беларуси

«На весну у сборных команд России запланирована целая серия матчей – наши хоккеисты сыграют как на домашних аренах, так и за рубежом, в том числе и на соревнованиях, которые состоятся в Астане.

Во время Кубка Первого канала мы общались с моим казахстанским коллегой Аскаром Маминым. Он предложил провести турнир в Астане с участием трех стран. Планируется, что ими станут Россия, Казахстан и Белоруссия – тот же состав, что был в декабре на московском международном турнире.

Нам очень понравилась эта идея, мы с радостью примем приглашение наших коллег. Ориентировочные сроки турнира – первые числа мая», – сказал президент федерации Владислав Третьяк.

Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году. 

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11 комментариев

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Vladimir Gasparian
Не ну уровень то наш так то
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-1
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Алекс Я
Ответ Тимофей Воробьёв
да, попутал,извиняюсь
Бывает.но даже при этом отвечу ,что в России этот турнир в общем смотреть будут больше зрителей ,чем финал ЧМ по футболу.это точно.
0
-2
-2
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Амфитрион
В тройке точно будем, надо стараться чтобы не хуже чем в прошлом году!
0
0
0
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Евгений Мешков
Cорокин
Серебряков

Гавриков- Проворов
Романов - Зуб
Никишин - М.Федотов
Яковлев - Ожиганов

Марченко- Барбашев-Бучневич
Кузьменко - Кадейкин - Барабанов
Толчинский - Кручинин - Коваленко
Ткачев- Хуснутдинов - Хайруллин
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необходимо извлечь уроки из поражения в декабре на КПК
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Тимофей Воробьёв
Ответ maks44
А также ФИДЕ, ФИА, ООН и ЮНЕСКО
Смешно, действительно не въехал, что речь о хоккее, бывает
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Тимофей Воробьёв
Ответ Алекс Я
Ничего не попутал?речь вроде о хоккее.
да, попутал,извиняюсь
0
-1
-1
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Алекс Я
Ответ Тимофей Воробьёв
Отличный турнир, и никаких ЧМ и ЧЕ и даром не надо. Думаю, что следить за этими матчами будут больше, чем за финалом ЧМ по футболу
Ничего не попутал?речь вроде о хоккее.
0
-4
-4
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maks44
Ответ Тимофей Воробьёв
Отличный турнир, и никаких ЧМ и ЧЕ и даром не надо. Думаю, что следить за этими матчами будут больше, чем за финалом ЧМ по футболу
А также ФИДЕ, ФИА, ООН и ЮНЕСКО
+5
-1
+4
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Алекс Я
Ответ Руслан Х
Пилите,Шура,пилите…
Кто о чём ,а голый о бане.так и ты на деньгах помешался.
+1
-4
-3
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Руслан Х
Пилите,Шура,пилите…
+3
-1
+2
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Тимофей Воробьёв
Отличный турнир, и никаких ЧМ и ЧЕ и даром не надо. Думаю, что следить за этими матчами будут больше, чем за финалом ЧМ по футболу
+5
-1
+4
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