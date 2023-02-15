Третьяк о смерти отца Овечкина: «В жизни мужчины одно из самых важных дел – воспитание детей. Он справился с этим блестяще. Его уход – большая потеря»

выразил соболезнования в связи со смертью отца Александра Овечкина.

Сегодня нападающий «Вашингтона» сообщил, что его отец Михаил ушел из жизни в возрасте 71 года.

«От имени федерации и от себя лично хотел бы выразить самые глубокие соболезнования семье Овечкиных, родным и близким. Уход Михаила Викторовича – большая утрата для всего нашего хоккейного сообщества. Овечкин-старший был замечательным человеком – душевный, добрый, открытый, достойный. Настоящий русский мужик.

В жизни каждого мужчины одно из самых важных дел – воспитание детей. И с этим он справился блестяще. Весь мир знает спортсмена и хоккеиста .

В том, что Саша сумел построить такую великую карьеру, очень большая заслуга принадлежит его родителям – Михаилу Викторовичу и Татьяне Николаевне. Именно они заложили в своего сына любовь к спорту, трудолюбие, стремление к победам, правильные жизненные установки. Именно они воспитали в Александре характер целеустремленного чемпиона. Я искренне благодарен им обоим.

Ведь именно родители дали нашему хоккею такого замечательного игрока. Саша Овечкин – трехкратный чемпион мира, многолетний лидер нашей сборной. Он никогда не отказывался от выступлений за национальную команду, и даже с тяжелыми травмами выходил на лед и бился за Россию в принципиальных международных матчах.

Александр внес огромный вклад в громкие успехи сборной, сейчас он продолжает быть лицом нашей страны, ее послом во всем мире. Невозможно переоценить заслуги его родителей в воспитании такого человека. Михаила Викторовича любили и уважали все. Повторюсь: его уход – очень большая потеря для всех нас», – сказал президент .

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