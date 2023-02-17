Андронов о смерти отца Овечкина: «Весь спортивный мир и вся хоккейная община скорбит вместе с Александром»

выразил Александру Овечкину соболезнования в связи со смертью отца.

– Вы играли в сборной России с . Как отреагировали на новость о смерти его отца?

– Разумеется, тяжело было услышать эту новость. Я, к сожалению, не был знаком с его отцом. Но мне посчастливилось столкнуться с Сашей. Такого прекрасного человека и тем более такого спортсмена могли воспитать только достойные люди. Я очень ему соболезную.

Думаю, весь спортивный мир и тем более вся хоккейная община скорбит вместе с ним. Не знаю даже, что сказать и пожелать. Это тяжелая ситуация для него и его семьи. Тем более, как я понимаю, он был очень близок со своим отцом. Терпения, наверное, надо пожелать Александру. Мы скорбим вместе с ним, – сказал нападающий « ».