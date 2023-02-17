Дилан Строум: «Без Овечкина «Вашингтон» пробуксовывает. Нужно создавать больше трафика перед воротами»

Нападающий «Вашингтона» высказался об отсутствии .

Напомним, 14 февраля Овечкин покинул расположение « » и вылетел в Москву из-за тяжелой болезни отца, который скончался на следующий день. Без Александра «Кэпиталс» проиграли «Каролине» (2:3) и «Флориде» (3:6).

«Сейчас мы как бы пробуксовываем без [Овечкина]. Нам нужно найти способ создавать больше трафика перед воротами. Команды делают это с нами, и мы должны начать делать это в ответ», – сказал Строум в интервью Washington Post.

«Вашингтон» почтил память отца Овечкина перед матчем с «Флоридой»