Дилан Строум: «Без Овечкина «Вашингтон» пробуксовывает. Нужно создавать больше трафика перед воротами»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Дилан Строум Хоккей

Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум высказался об отсутствии Александра Овечкина.

Напомним, 14 февраля Овечкин покинул расположение «Вашингтона» и вылетел в Москву из-за тяжелой болезни отца, который скончался на следующий день. Без Александра «Кэпиталс» проиграли «Каролине» (2:3) и «Флориде» (3:6).

«Сейчас мы как бы пробуксовываем без [Овечкина]. Нам нужно найти способ создавать больше трафика перед воротами. Команды делают это с нами, и мы должны начать делать это в ответ», – сказал Строум в интервью Washington Post.

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2 комментария

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e1ther - e1ther
А сам умудрился попасть в перекладину с пары метров))
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sashkaaa
Дааааа, уже борьба за 8ое место, а там на Бостон, но лучше, чем мимо плей-оффа)
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