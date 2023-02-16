Бэкстрем о смерти отца Овечкина: «Не могу в это поверить, сочувствую семье. Он всегда был счастлив, всегда улыбался»

высказался о смерти отца Александра Овечкина.

В среду нападающий «Вашингтона» сообщил, что его отец ушел из жизни в возрасте 71 года.

«Конечно, это очень тяжело, потому что он много бывал рядом. Я был рядом с с тех пор, как попал сюда, и он часто тусовался здесь со своим отцом. Мы всегда брали его с собой на баскетбольные матчи и тому подобное. Я не могу в это поверить. Это просто очень грустно, и я сочувствую всей семье Овечкиных.

Я всегда буду помнить, что он всегда был счастлив. Он всегда улыбался...

Он всегда был в раздевалке, он тусовался с парнями, я думаю, ему это нравилось. Он это любил, так что получить удар от этой печальной новости, конечно, очень тяжело. Я сочувствую всей семье, не могу представить, через что они проходят.

Они были очень близки. Я думаю, что вся их семья очень дружная, и она всегда была такой. Дело не только в папе, но и в маме тоже. Они очень дружная семья, это [событие], должно быть, сокрушительно для них», – сказал шведский нападающий « ».

Умер папа Овечкина. Александр называл его самым близким другом