Бэкстрем о смерти отца Овечкина: «Не могу в это поверить, сочувствую семье. Он всегда был счастлив, всегда улыбался»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Михаил Овечкин Хоккей

Ларс Никлас Бэкстрем высказался о смерти отца Александра Овечкина.

В среду нападающий «Вашингтона» сообщил, что его отец Михаил ушел из жизни в возрасте 71 года.

«Конечно, это очень тяжело, потому что он много бывал рядом. Я был рядом с Алексом с тех пор, как попал сюда, и он часто тусовался здесь со своим отцом. Мы всегда брали его с собой на баскетбольные матчи и тому подобное. Я не могу в это поверить. Это просто очень грустно, и я сочувствую всей семье Овечкиных.

Я всегда буду помнить, что он всегда был счастлив. Он всегда улыбался...

Он всегда был в раздевалке, он тусовался с парнями, я думаю, ему это нравилось. Он это любил, так что получить удар от этой печальной новости, конечно, очень тяжело. Я сочувствую всей семье, не могу представить, через что они проходят.

Они были очень близки. Я думаю, что вся их семья очень дружная, и она всегда была такой. Дело не только в папе, но и в маме тоже. Они очень дружная семья, это [событие], должно быть, сокрушительно для них», – сказал шведский нападающий «Вашингтона».

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1 комментарий

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Bashibuzuck
Понимаю, что за такой коммент на этом сайте заминусят напрочь, но все же напишу, мне что плюс, что минус, по барабану, главное говорить, что думаешь. Бэкстрему спасибо за поддержку, он в очередной раз доказал, что в этом мире есть ЛЮДИ, Сане поддержуха✊, Михаилу Викторовичу земля пухом
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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