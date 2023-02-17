«Вашингтон» почтил память отца Овечкина перед матчем с «Флоридой»
«Вашингтон» почтил память отца Александра Овечкина перед матчем с «Флоридой».
Михаил Овечкин ушел из жизни 15 февраля в возрасте 71 года. Капитан «Вашингтона» вылетел в Россию, когда стало известно о госпитализации отца.
Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:6) «Кэпиталс» почтили память Овечкина-старшего минутой молчания.
Также на видеокубе арены был показан видеоролик с памятными моментами из архива семьи Овечкиных.
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просто интересно.