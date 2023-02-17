«Вашингтон» почтил память отца Овечкина перед матчем с «Флоридой»

Теги Вашингтон Флорида Александр Овечкин НХЛ Михаил Овечкин Хоккей

«Вашингтон» почтил память отца Александра Овечкина перед матчем с «Флоридой».

Михаил Овечкин ушел из жизни 15 февраля в возрасте 71 года. Капитан «Вашингтона» вылетел в Россию, когда стало известно о госпитализации отца. 

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:6) «Кэпиталс» почтили память Овечкина-старшего минутой молчания.

Также на видеокубе арены был показан видеоролик с памятными моментами из архива семьи Овечкиных. 

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7 комментариев

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R_RB
Это было красиво и даже, похоже, искренне. Люди прониклись. Респект инициаторам!
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BarT
Красавцы!
0
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-1
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Харламов Никита
Ответ Bartez1986
это здесь зачем? нормальных людей больше. и это не зависит от страны
очень надеюсь
+1
-4
-3
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Bartez1986
Ответ Харламов Никита
и где там КРИЧАЩИЕ с пеной у рта, что в США ОДНИ РУСОФОБЫ ?! ;)
это здесь зачем? нормальных людей больше. и это не зависит от страны
+7
-1
+6
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Харламов Никита
Ответ Montenegro Serbian
Пля, хоть здесь политсрач не начинайте.
я не начинаю и не хочу его.
просто интересно.
+2
-10
-8
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Montenegro Serbian
Ответ Харламов Никита
и где там КРИЧАЩИЕ с пеной у рта, что в США ОДНИ РУСОФОБЫ ?! ;)
Пля, хоть здесь политсрач не начинайте.
+17
-3
+14
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Харламов Никита
и где там КРИЧАЩИЕ с пеной у рта, что в США ОДНИ РУСОФОБЫ ?! ;)
+9
-16
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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