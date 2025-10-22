  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Каюмов о Радулове и Сурине: «Хорошо, когда такие классные игроки, как Александр, передают опыт молодым. Главное, чтобы Егор впитывал все это, делал выводы»
1

Каюмов о Радулове и Сурине: «Хорошо, когда такие классные игроки, как Александр, передают опыт молодым. Главное, чтобы Егор впитывал все это, делал выводы»

Артур Каюмов высказался об отношениях Александра Радулова и Егора Сурина.

«Не знаю, можно ли сравнить их отношения с тем, как отцы общаются с сыновьями. Я так пристально за ними не слежу.

Но в любом случае хорошо, когда такие классные игроки, как Радулов, передают свой опыт молодым.

Главное, чтобы Егор впитывал все это, делал выводы и подходил к более взрослой игре», — сказал нападающий «Локомотива» Артур Каюмов.

Сурин о Радулове: «Никогда не долбит меня, иногда говорит не очень доброе, подсказывает. Может вспомнить, что при Никитине я бы за что-то получил порядочно, могли и присадить»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
logoАлександр Радулов
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoЕгор Сурин
logoАртур Каюмов
logoСоветский спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хартли о Радулове: «У него эмоции никогда не кончаются. Сравнение с Ковальчуком правильное, оба отличные лидеры»
120 октября, 20:56
Ларионов о Радулове: «Парень опытный, с характером. Хотим, чтобы такие игроки были и у СКА, огонь важен. Желание, которым он подхлестывает команду, подкупает»
719 октября, 11:22
Хартли о 3:1 «Локомотива» со СКА: «Я не сторонник отсиживаться в обороне. Радулов – лидер, командный игрок, его страсть заряжает всех. Не знаю, где бы мы были без него»
418 октября, 17:45
Главные новости
КХЛ. «Динамо» Минск в гостях у «Лады», «Ак Барс» примет «Локомотив», СКА против ЦСКА, «Сочи» сыграет с «Торпедо»
41сегодня, 11:00
Алексей Терещенко: «Российскому хоккею не хватает качественных защитников. Это глобальная проблема, ее можно решить только благодаря системному подходу»
238 минут назад
Сергей Савельев: «В КХЛ стоит вернуть трехочковую систему, она будет более точно отображать силу команд. Двухочковая убивает суть игры в основное время»
447 минут назад
На новом шлеме Томпсона изображены опухшее лицо Уилсона, Овечкин, Бэкстрем, Холтби, Колциг, Карлсон и Бондра
5сегодня, 11:20Фото
Рубцов о 7:6 с «Шанхаем»: «Жалко болельщиков «Спартака». Получаются нервные матчи, но такой хоккей лучше, чем тот, в котором мало шайб»
4сегодня, 09:33
Быков о ЦСКА: «Бессмысленно требовать от Никитина моментальных результатов. Строительство коллектива – процесс долгий и трудоемкий»
8сегодня, 08:58
Каюмов о «Локомотиве» при Хартли: «Глобально ничего не изменилось. Может быть, какие-то детали другие, но общая картина примерно та же. И это хорошо, все быстро адаптировались»
6сегодня, 08:47
Третьяк о рекорде Овечкина по голам в НХЛ: «Сейчас уже трудно что-то новое придумать, чтобы перекрыть. Можно каждый день какие-то рекорды бить, но они не такие яркие»
сегодня, 07:40
18-летний Шефер набрал очки в 6-м матче подряд со старта карьеры в НХЛ – 1+1 с «Сан-Хосе». Первый номер драфта-2025 повторил рекорд лиги для защитников
26сегодня, 05:55
Бардаков набрал 1-е очко в НХЛ – за передачу в матче с «Ютой». У форварда «Колорадо» 2 хита и 25% на точке за 05:57
3сегодня, 05:35Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Маршанд о реакции на ролик «Бостона» в его честь: «Старался не плакать, а потом увидел своих детей на экране. На меня словно обрушилась тонна кирпичей. Эмоции, воспоминания, все это всплыло в памяти»
6 минут назад
Сикьюра о личных целях: «Стараюсь не думать о себе, пытаюсь делать все для победы «Динамо», чтобы мы набирали очки и занимали хорошие места»
28 минут назад
Сикьюра о матче против «Спартака»: «Нас ждет настоящая битва. Очень важный матч для «Динамо», мы не собираемся терять очки»
сегодня, 10:39
Бердин про сильные стороны «Локомотива»: «Системная команда, у которой хорошая дисциплина. Каждый игрок знает, что нужно делать, они редко ошибаются»
сегодня, 10:29
Маршанд о матче против «Брюинс» в Бостоне: «Признателен за любовь и поддержку, которые болельщики оказывали мне не только сегодня, но и всю карьеру. Мне нравилось играть здесь»
сегодня, 10:18
Быков о «Шанхае»: «Они в группе лидеров благодаря болезненному опыту и шишкам, набитым в прошлые годы. «Дрэгонс» находятся в числе претендентов на Кубок Гагарина»
1сегодня, 09:57
Макрицкий о том, в чем опасность «Локомотива»: «У них стабильный состав на протяжении нескольких лет, происходят только точечные усиления. Хоккеисты привыкли к системной игре. Это серьезный соперник»
сегодня, 09:45
Максим Соркин: «Для ЦСКА сейчас каждый матч принципиален. Мы недовольны своим турнирным положением. Потихоньку двигаемся вперед по игре, но есть нюансы, над которыми надо работать»
сегодня, 09:15
Броссо о переходе в «Салават»: «Главное впечатление – болельщики, за которых теперь играю. Очень приятно было ощущать их поддержку на протяжении всего матча с «Трактором»
2сегодня, 08:39
Ник Меркли об НХЛ: «Самый популярный русский после Овечкина – Капризов. За его игрой, скиллами приятно наблюдать»
сегодня, 08:26