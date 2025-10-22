Каюмов о Радулове и Сурине: «Хорошо, когда такие классные игроки, как Александр, передают опыт молодым. Главное, чтобы Егор впитывал все это, делал выводы»

Артур Каюмов высказался об отношениях Александра Радулова и Егора Сурина.

«Не знаю, можно ли сравнить их отношения с тем, как отцы общаются с сыновьями. Я так пристально за ними не слежу.

Но в любом случае хорошо, когда такие классные игроки, как Радулов, передают свой опыт молодым.

Главное, чтобы Егор впитывал все это, делал выводы и подходил к более взрослой игре», — сказал нападающий «Локомотива » Артур Каюмов .

Сурин о Радулове: «Никогда не долбит меня, иногда говорит не очень доброе, подсказывает. Может вспомнить, что при Никитине я бы за что-то получил порядочно, могли и присадить»