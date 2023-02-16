Дэйли о смерти отца Овечкина: «Он много значил для Александра и его развития как игрока и личности. Выражаем искренние соболезнования»

Теги происшествия Вашингтон Билл Дэйли Александр Овечкин НХЛ Михаил Овечкин ТАСС Хоккей

Заместитель комиссионера НХЛ выразил соболезнования в связи со смертью отца Александра Овечкина.

В среду нападающий «Кэпиталс» сообщил, что его отец Михаил ушел из жизни в возрасте 71 года.

«Очень грустно. Всегда тяжело терять отца, который так много значил для Александра и его развития как игрока и личности.

Мы выражаем искренние соболезнования Александру и всей его семье в это трудное время», – сказал Билл Дэйли.

Умер папа Овечкина. Александр называл его самым близким другом

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1 комментарий

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gsvw
Держись Саша...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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