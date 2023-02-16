Дэйли о смерти отца Овечкина: «Он много значил для Александра и его развития как игрока и личности. Выражаем искренние соболезнования»
Заместитель комиссионера НХЛ выразил соболезнования в связи со смертью отца Александра Овечкина.
В среду нападающий «Кэпиталс» сообщил, что его отец Михаил ушел из жизни в возрасте 71 года.
«Очень грустно. Всегда тяжело терять отца, который так много значил для Александра и его развития как игрока и личности.
Мы выражаем искренние соболезнования Александру и всей его семье в это трудное время», – сказал Билл Дэйли.
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