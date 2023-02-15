«Вашингтон»: «Опечалены известием о смерти отца Овечкина. Он был настоящим джентльменом»

«Вашингтон» выразил соболезнования в связи со смертью отца .

Сегодня нападающий «Кэпиталс» сообщил, что его отец Михаил ушел из жизни в возрасте 71 года.

«Организация «Вашингтон Кэпиталс» опечалена известием о смерти отца нашего капитана Алекса Овечкина, господина Михаила Овечкина.

Господин Овечкин был настоящим джентльменом. Он присутствовал на играх и тренировках «Кэпиталс». Он всегда улыбался, любил общаться с нашими болельщиками и выражать им благодарность за поддержку его сына, которым он невероятно гордился.

Мысли нашей организации с семьей Овечкиных в это трудное время», – говорится в сообщении клуба .

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