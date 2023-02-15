Ротенберг о смерти отца Овечкина: «Михаил был настоящим русским мужиком: прямым, честным, трудолюбивым. Воспитал великолепного сына. Ужасная новость»

выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина.

Сегодня нападающий « » сообщил, что его отец Михаил ушел из жизни в возрасте 71 года.

«Ужасная новость – ушел из жизни Михаил Овечкин, отец Александра Овечкина. Он был настоящим русским мужиком: прямым, честным, трудолюбивым. Воспитал великолепного сына.

Отец всегда гордился Александром, был его главным наставником, многое сделал для того, чтобы сын стал таким, как мы его знаем. Человек с большой буквы…

Саша, держись! Весь хоккейный мир с тобой!» – написал главный тренер и первый вице-президент Федерации хоккея России.

Умер папа Овечкина. Александр называл его самым близким другом