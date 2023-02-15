Ротенберг о смерти отца Овечкина: «Михаил был настоящим русским мужиком: прямым, честным, трудолюбивым. Воспитал великолепного сына. Ужасная новость»
Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина.
Сегодня нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сообщил, что его отец Михаил ушел из жизни в возрасте 71 года.
«Ужасная новость – ушел из жизни Михаил Овечкин, отец Александра Овечкина. Он был настоящим русским мужиком: прямым, честным, трудолюбивым. Воспитал великолепного сына.
Отец всегда гордился Александром, был его главным наставником, многое сделал для того, чтобы сын стал таким, как мы его знаем. Человек с большой буквы…
Саша, держись! Весь хоккейный мир с тобой!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.
Умер папа Овечкина. Александр называл его самым близким другом
Впрочем после того как его не пускают туда, откуда ему знать.