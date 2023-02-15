Ротенберг о смерти отца Овечкина: «Михаил был настоящим русским мужиком: прямым, честным, трудолюбивым. Воспитал великолепного сына. Ужасная новость»

Теги СКА ФХР происшествия Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Михаил Овечкин КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина.

Сегодня нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сообщил, что его отец Михаил ушел из жизни в возрасте 71 года.

«Ужасная новость – ушел из жизни Михаил Овечкин, отец Александра Овечкина. Он был настоящим русским мужиком: прямым, честным, трудолюбивым. Воспитал великолепного сына.

Отец всегда гордился Александром, был его главным наставником, многое сделал для того, чтобы сын стал таким, как мы его знаем. Человек с большой буквы…

Саша, держись! Весь хоккейный мир с тобой!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.

Умер папа Овечкина. Александр называл его самым близким другом

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Смирнов
Молодец Рома. Стопроц , что американский или немецкий мужик- кривой, лживый и ленивый.
Впрочем после того как его не пускают туда, откуда ему знать.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Real_v_dushe
Мои соболезнования семье Овечкина, а о Ротенберге я просто уже даже брезгую что-то писать.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Кузнецов
Хорошие люди уходят,а не очень хорошие остаются...
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лютый альбинос
А вот тебе никогда не быть ни русским, ни мужиком, ни русским мужиком.
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
В этом вы правы Роман Борисович . Земля пухом Михаилу Викторовичу !
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
chto s licom?
при чем здесь русскость то опять, ыаааа
+10
-10
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Приорат70
Будет хоть какое событие, о котором на Спортсе первым выскажется не Ротенберг?
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий