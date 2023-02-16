Тарасова о смерти отца Овечкина: «Хорошо, что Саша успел приехать, это правильный поступок. Мы все теряем родителей, это очень тяжело»

Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи со смертью отца .

В среду нападающий « » сообщил, что его отец Михаил ушел из жизни в возрасте 71 года.

«Я очень сожалею. Сожалею и соболезную. Хорошо, что Саша успел приехать, это очень правильный поступок.

Мы все теряем своих родителей и это очень тяжело. Очень тяжело», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Умер папа Овечкина. Александр называл его самым близким другом