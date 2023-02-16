«Каролина» пыталась выкупить контракт Никишина за миллион долларов, когда он играл в «Спартаке» («СЭ»)
«Каролина» пыталась выкупить контракт защитника Александра Никишина за миллион долларов.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», на тот момент игрок выступал за «Спартак» и его соглашение было рассчитано до конца сезона-2023/24.
Напомним, в июле клуб обменял Никишина в СКА на девять игроков и 50 миллионов рублей.
В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ защитник набрал 50 (10+40) очков в 61 игре. Срок его контракта со СКА рассчитан до мая 2025 года.
Никишин был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2020 под 69-м общим номером.
21-летний Никишин из СКА – первый российский защитник, набравший 50 очков за чемпионат КХЛ
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