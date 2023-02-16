«Каролина» пыталась выкупить контракт Никишина за миллион долларов, когда он играл в «Спартаке» («СЭ»)

Теги СКА Спартак Каролина НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс деньги Александр Никишин Хоккей

«Каролина» пыталась выкупить контракт защитника Александра Никишина за миллион долларов.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на тот момент игрок выступал за «Спартак» и его соглашение было рассчитано до конца сезона-2023/24.

Напомним, в июле клуб обменял Никишина в СКА на девять игроков и 50 миллионов рублей.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ защитник набрал 50 (10+40) очков в 61 игре. Срок его контракта со СКА рассчитан до мая 2025 года.

Никишин был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2020 под 69-м общим номером.

21-летний Никишин из СКА – первый российский защитник, набравший 50 очков за чемпионат КХЛ

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3 комментария

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HockeyMan
Ответ chibudo74@gmail.com
Ну значит разорвёт контракт. И поедет в НХЛ в следующем сезоне
Очень в этом сомневаюсь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
J-12
Ответ chibudo74@gmail.com
Ну значит разорвёт контракт. И поедет в НХЛ в следующем сезоне
так и нужно
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
chibudo74@gmail.com
Ну значит разорвёт контракт. И поедет в НХЛ в следующем сезоне
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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