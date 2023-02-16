«Каролина» пыталась выкупить контракт Никишина за миллион долларов, когда он играл в «Спартаке» («СЭ»)

« » пыталась выкупить контракт защитника за миллион долларов.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на тот момент игрок выступал за « » и его соглашение было рассчитано до конца сезона-2023/24.

Напомним, в июле клуб обменял Никишина в СКА на девять игроков и 50 миллионов рублей.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ защитник набрал 50 (10+40) очков в 61 игре. Срок его контракта со СКА рассчитан до мая 2025 года.

Никишин был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2020 под 69-м общим номером.

21-летний Никишин из СКА – первый российский защитник, набравший 50 очков за чемпионат КХЛ