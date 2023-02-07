21-летний Никишин из СКА – первый российский защитник, набравший 50 очков за чемпионат КХЛ

Теги Металлург Мг СКА Каролина Кевин Дэллман НХЛ КХЛ Барыс Крис Ли Даррен Дитц Александр Никишин Хоккей

Александр Никишин достиг отметки в 50 набранных очков в сезоне КХЛ.

Защитник СКА отметился результативной передачей в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Металлургу» (2:3).

21-летний хоккеист стал четвертым защитником в истории КХЛ (и первым из россиян), набравший 50+ очков в отдельно взятом регулярном чемпионате.

Защитники с 50+ очками за регулярный чемпионат:

1. Крис Ли («Металлург») – 65 (14+51) очков в сезоне-2016/2017;

2. Кевин ДэллманБарыс») – 58 (28+30) очков в сезоне-2008/2009;

3. Кевин Дэллман («Барыс») – 54 (18+36) очка в сезоне-2011/2012;

4. Даррен ДитцБарыс») – 53 (15+38) очка в сезоне-2018/2019;

5. Александр Никишин (СКА) – 50 (10+40) очков в сезоне-2022/2023.

Никишин задрафтован «Каролиной» в НХЛ.

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