21-летний Никишин из СКА – первый российский защитник, набравший 50 очков за чемпионат КХЛ

Александр Никишин достиг отметки в 50 набранных очков в сезоне .

Защитник СКА отметился результативной передачей в игре Фонбет чемпионата КХЛ против « » (2:3).

21-летний хоккеист стал четвертым защитником в истории КХЛ (и первым из россиян), набравший 50+ очков в отдельно взятом регулярном чемпионате.

Защитники с 50+ очками за регулярный чемпионат:

1. («Металлург») – 65 (14+51) очков в сезоне-2016/2017;

2. (« ») – 58 (28+30) очков в сезоне-2008/2009;

3. Кевин Дэллман («Барыс») – 54 (18+36) очка в сезоне-2011/2012;

4. (« ») – 53 (15+38) очка в сезоне-2018/2019;

5. (СКА) – 50 (10+40) очков в сезоне-2022/2023.

Никишин задрафтован «Каролиной» в .