Ивану Федотову и Слепышеву присвоили звание мастера спорта международного класса. Они играли за сборную России на Олимпиаде-2022

Теги ЦСКА СКА Сборная России по хоккею КХЛ Антон Слепышев Иван Федотов Павел Карнаухов Александр Никишин Хоккей

Ивану Федотову присвоено звание мастера спорта международного класса.

Министерство спорта РФ также присвоило звание мастера спорта России международного класса хоккеистам Александру Никишину, Павлу Карнаухову и Антону Слепышеву.

В составе сборной России Федотов, Никишин, Карнаухов и Слепышев стали серебряными призерами Олимпиады-2022 в Пекине.

1 июля 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он был отправлен в Северодвинск.

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4 комментария

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Latenight Radio
Вот увидите потом будет рассказывать, что это был отличный опыт, каждый нормальный пацан должен отслужить и т.д.
+3
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Сергей Вятич
В ХК ВМФ во Всеволожске праздник).
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artistry
А почему так поздно. Наши поздравления!
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Павел Светлов
интересно, позволят значок обмыть?
+4
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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