Ивану Федотову и Слепышеву присвоили звание мастера спорта международного класса. Они играли за сборную России на Олимпиаде-2022
Ивану Федотову присвоено звание мастера спорта международного класса.
Министерство спорта РФ также присвоило звание мастера спорта России международного класса хоккеистам Александру Никишину, Павлу Карнаухову и Антону Слепышеву.
В составе сборной России Федотов, Никишин, Карнаухов и Слепышев стали серебряными призерами Олимпиады-2022 в Пекине.
1 июля 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он был отправлен в Северодвинск.
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