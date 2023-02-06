Ивану Федотову и Слепышеву присвоили звание мастера спорта международного класса. Они играли за сборную России на Олимпиаде-2022

присвоено звание мастера спорта международного класса.

Министерство спорта РФ также присвоило звание мастера спорта России международного класса хоккеистам , Павлу Карнаухову и .

В составе сборной России Федотов, Никишин, Карнаухов и Слепышев стали серебряными призерами Олимпиады-2022 в Пекине.

1 июля 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он был отправлен в Северодвинск.

Неудачный день Антона Слепышева: «-2» в финале, побег от журналистов, «гавноеды» в инстаграме