Футбольное «Динамо» о смерти отца Овечкина: «Михаил Викторович воспитал истинного динамовца и одного из величайших спортсменов в истории. Дядя Миша, покойтесь с миром»

Футбольное «Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью отца .

Сегодня нападающий « » сообщил, что его отец Михаил ушел из жизни в возрасте 71 года.

«Трагические новости из нашей бело-голубой семьи: сегодня скончался Михаил Овечкин, папа Саши Овечкина.

Михаил Викторович выступал за футбольное «Динамо» и воспитал истинного динамовца и одного из величайших спортсменов в истории.

Дядя Миша, спасибо за все! Покойтесь с миром», – говорится в сообщении « ».

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