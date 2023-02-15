Футбольное «Динамо» о смерти отца Овечкина: «Михаил Викторович воспитал истинного динамовца и одного из величайших спортсменов в истории. Дядя Миша, покойтесь с миром»
Футбольное «Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью отца Александра Овечкина.
Сегодня нападающий «Вашингтона» сообщил, что его отец Михаил ушел из жизни в возрасте 71 года.
«Трагические новости из нашей бело-голубой семьи: сегодня скончался Михаил Овечкин, папа Саши Овечкина.
Михаил Викторович выступал за футбольное «Динамо» и воспитал истинного динамовца и одного из величайших спортсменов в истории.
Дядя Миша, спасибо за все! Покойтесь с миром», – говорится в сообщении «Динамо».
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Искренние соболезнования Александру.