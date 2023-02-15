Футбольное «Динамо» о смерти отца Овечкина: «Михаил Викторович воспитал истинного динамовца и одного из величайших спортсменов в истории. Дядя Миша, покойтесь с миром»

Теги Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ Михаил Овечкин Футбол

Футбольное «Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью отца Александра Овечкина

Сегодня нападающий «Вашингтона» сообщил, что его отец Михаил ушел из жизни в возрасте 71 года. 

«Трагические новости из нашей бело-голубой семьи: сегодня скончался Михаил Овечкин, папа Саши Овечкина.

Михаил Викторович выступал за футбольное «Динамо» и воспитал истинного динамовца и одного из величайших спортсменов в истории.

Дядя Миша, спасибо за все! Покойтесь с миром», – говорится в сообщении «Динамо».

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10 комментариев

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Кеша
Счастливый отец ! Земля пухом !
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инок
Спасибо отцу, что воспитал потрясающего игрока... Светлая память... Соболезнование Александру и его
родным и близким...
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justbored
RIP
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ДМ-1чемпион
Ушёл один из наших! Вся история семьи Овечкиных это история МОСКОВСКОГО ДИНАМО! Царствие небесное Михаил! Скорбим!
+3
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rusichi
Светлая память...Сильный человек, воспитавший выдающегося спортсмена и хорошего парня.
Искренние соболезнования Александру.
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Антон Фалафель
Как говорит Тёма Лебедев: ну умер и умер.
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Андрей Хенто
Ответ Vitamin_B
вся динамовская семья скорбит. Саша, соболезнуем всем сердцем, держись!
Все спортивное сообщество.
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Андрей Останин
Александр Михайлович, крепись! Ты все можешь! Искренние соболезнования...
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Recreated
Светлая память динамовцу!
+10
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Vitamin_B
вся динамовская семья скорбит. Саша, соболезнуем всем сердцем, держись!
+23
-6
+17
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