Юрий Карандин: «Авангарду» нужно не закрывать «Омские Крылья», а взять пример с «Югры». Вертикаль нужна любому большому клубу»
Юрий Карандин считает, что «Авангарду» не следует закрывать свой фарм-клуб.
– Посмотрите, какой у Омска провал в ВХЛ! «Омские крылья» совсем рядом с главным аутсайдером лиги «Ермаком», у которого всем известные проблемы с финансами. Кстати, такой же результат у «Звезды» – у еще одного разочарования сезона. Удивительно, что клубы, представляющие такие мощные системы – «Авангарда» и ЦСКА, – на уровне ВХЛ пока статисты.
– Омск был настолько разочарован игрой своих «Крыльев», что вроде бы хотел закрыть проект...
– Да, такая мысль на недавней пресс-конференции лидера «Авангарда» прозвучала. Надеюсь, что это эмоции, никакой паники быть не должно.
Очевидно, что любому большому клубу КХЛ нужна вертикаль ВХЛ – МХЛ, лучшие примеры – Санкт-Петербург, Казань, в общем-то и ЦСКА. «Авангард» с его возможностями обязан быть в этом ряду. Тем более что в Сибири популярность хоккея огромная, болельщик «на ура» пойдет и на ВХЛ.
Поэтому нужно не закрывать «Крылья», а всего лишь взять пример с «Югры». Детские школы в Омске и Ханты-Мансийске – на ведущих ролях в России, а вот в плане организации «Югра» явно впереди, и ее чемпионский хет-трик это подтверждает.
– Турнирное доминирование «Югры» иногда объясняют финансовой составляющей.
– Это не так. В ВХЛ есть большая группа команд – Новокузнецк, Тольятти, Альметьевск, Тюмень, которая не уступит Ханты-Мансийску по финансам. Но у «Югры» также есть определенная репутация, традиции, отношение к игрокам. Могу сказать, что некоторые мои знакомые отправляют детей учиться именно в хоккейную школу Ханты-Мансийска, это о многом говорит.
Кстати, сегодня в омской системе работает Евгений Хацей. В свое время он был менеджером «Югры», многое знает, пользуется в хоккейном мире авторитетом. Хацею по силам перенести этот опыт на омский лед, – сказал почетный вице-президент ФХР.
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