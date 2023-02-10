Крылов об «Омских Крыльях»: «Были мысли закрыть проект, он не дал результата, который мы ожидали»

Теги Авангард КХЛ ВХЛ Александр Крылов Омские Крылья Хоккей

Александр Крылов высказался о будущем клуба ВХЛ «Омские Крылья».

«Первое, что мы обсудили, это фактический результат команды ВХЛ она потеряла все шансы на плей-офф, так что чем быстрее мы обсудим этот сезон, тем быстрее начнем работу в новом направлении.

Были мысли закрыть проект, он не дал того результата, который мы ожидали, за время своего существования. Мы долго обсуждали и пришли к выводу, что не надо метаться, два года – это не тот срок, за который можно было достичь высот, мы допустили много ошибок, так что решили дать еще один шанс.

На следующий год в команде будут играть только воспитанники нашей академии. Команде быть, утвердили бюджет, утвердили подход. В первую очередь нам нужен грамотный тренер, который будет смотреть чуть дальше, чем результат, который будет воспитывать игроков для первой команды, и нужен как минимум один сильный вратарь», – сказал председатель совета директоров «Авангарда».

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3 комментария

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Ыжык
Два года понимали что престарелые, омские полуфабрикаты не годны даже в ВХЛ. Абсолютно логично давать играть тем кто перспективен и хочет вырваться из ВХЛ дальше. Какой толк от Орлова если он в принципе никогда толком ничего не показывал, а сейчас даже мотивации нет. Должны быть четкие и понятные критерии перехода из ВХЛ в КХЛ. А Авангарду пора уже избавляться от разного рода пелагей. Как минимум звено должно быть из молодых, которое будет набираться из крыльев.
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забанинныйСевер12
Нельзя закрывать, вот именно, что надо смотреть чуть дальше чем результат, вы думали ВХЛ днище и вы там всех выносить что-ли будите, там тоже есть уровень и он растёт, надо наигрывать пацанов ну и конечно подпитывать команду опытными ветеранами, ну и тш надо... сегодня конечно это будет сложнее, уровень ВХЛ однозначно упадет из-за лимита в КХЛ, но закрывать нельзя, если конечно есть лаве не в ущерб...
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Darkhan Darkhan
Макеева Сергея Петровича подтяните,он вообще Топовый
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