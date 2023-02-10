Крылов об «Омских Крыльях»: «Были мысли закрыть проект, он не дал результата, который мы ожидали»

высказался о будущем клуба « ».

«Первое, что мы обсудили, это фактический результат команды ВХЛ она потеряла все шансы на плей-офф, так что чем быстрее мы обсудим этот сезон, тем быстрее начнем работу в новом направлении.

Были мысли закрыть проект, он не дал того результата, который мы ожидали, за время своего существования. Мы долго обсуждали и пришли к выводу, что не надо метаться, два года – это не тот срок, за который можно было достичь высот, мы допустили много ошибок, так что решили дать еще один шанс.

На следующий год в команде будут играть только воспитанники нашей академии. Команде быть, утвердили бюджет, утвердили подход. В первую очередь нам нужен грамотный тренер, который будет смотреть чуть дальше, чем результат, который будет воспитывать игроков для первой команды, и нужен как минимум один сильный вратарь», – сказал председатель совета директоров « ».