Крылов о генменеджерах «Авангарда»: «Каждый раз разруха – после Сушинского и сейчас после Волкова. Ноль контрактов, ноль стратегии»

заявил, что в « » оставалась разруха после прошлых менеджеров.

«У нас сейчас нет связи между первой командой и . Они живут в разных реальностях, в параллельных. Они должны жить в одной реальности. И это задача генерального менеджера «Авангарда», я считаю. Генеральный менеджер должен видеть перспективу, смотреть на 2-3 года вперед, тогда это классный менеджер.

У нас каждый раз при уходе генерального менеджера остается разруха. Сразу после [Максима] Сушинского была разруха. И после ухода [Алексея] Волкова осталась в принципе такая же ситуация. Ноль контрактов, ноль стратегии, не понимаем, куда двигаемся.

Поэтому здесь все увязано. Кандидатура нового генерального менеджера, который придет. Плюс вертикаль.

Тренер клуба ВХЛ должен понимать, каких хоккеистов и на какие позиции он должен готовить, какой должна быть тактика и стратегия, чтобы люди органично вписывались в коллектив первой команды», – сказал председатель совета директоров омского клуба.