Крылов о генменеджерах «Авангарда»: «Каждый раз разруха – после Сушинского и сейчас после Волкова. Ноль контрактов, ноль стратегии»

Теги Авангард Максим Сушинский Алексей Волков КХЛ ВХЛ Александр Крылов Омские Крылья Хоккей

Александр Крылов заявил, что в «Авангарде» оставалась разруха после прошлых менеджеров. 

«У нас сейчас нет связи между первой командой и ВХЛ. Они живут в разных реальностях, в параллельных. Они должны жить в одной реальности. И это задача генерального менеджера «Авангарда», я считаю. Генеральный менеджер должен видеть перспективу, смотреть на 2-3 года вперед, тогда это классный менеджер.

У нас каждый раз при уходе генерального менеджера остается разруха. Сразу после [Максима] Сушинского была разруха. И после ухода [Алексея] Волкова осталась в принципе такая же ситуация. Ноль контрактов, ноль стратегии, не понимаем, куда двигаемся. 

Поэтому здесь все увязано. Кандидатура нового генерального менеджера, который придет. Плюс вертикаль.

Тренер клуба ВХЛ должен понимать, каких хоккеистов и на какие позиции он должен готовить, какой должна быть тактика и стратегия, чтобы люди органично вписывались в коллектив первой команды», – сказал председатель совета директоров омского клуба. 

11 комментариев

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krasno-siniyman
Эммм как фанат Магнитки могу сказать, что Волков очень даже неплохой менеджер и состав собирал неплохой
В чемпионстве тоже есть его заслуга
На счет Сушинского ничего сказать не могу
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Остап80
Ответ Darkhan Darkhan
А как вы тогда Кубок взяли?
Боб Хартли . вот ответ .
+1
-1
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Волк16
Ответ ЧакЧак
УУУУУОМСКИЙ АВАНГАРД !
Кypятник!!! ПeтyшaTник!!!
+6
-3
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Волк16
у нас в Ак Барсе такая же фигня! как я радовался, когда Рафика Якубова выгнали, он развалил команду...но Валиуллин это нечто, его расстрелять бы) отмывальщик бабла пипец...Знарка, Войнова, Шипачёва позвать на миллионы...ну не дебил??? не дебил, а мошенник!
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+4
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ЧакЧак
УУУУУОМСКИЙ АВАНГАРД !
+1
0
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Камбоджа134
Очень подозрительный тип, стратегию какую-то выдумал, стадион есть, толкового тренера и дорогих игроков, ты главно бабки вовремя приноси, стратег
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-1
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DrDro
Ответ Петр Распутин
......а я Д’Артаньян в заключение сказал Крылов.
"И песню в мою честь написали!"
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hemsky
Я верю Крылову, только что с этим сделать хз
+1
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Петр Распутин
......а я Д’Артаньян в заключение сказал Крылов.
+16
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Сергей Орлов
Так в этом только ты и виноват, король автозаправок.
+5
-1
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Darkhan Darkhan
А как вы тогда Кубок взяли?
+7
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+6
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